https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/federatsiya-futbola-abkhazii-zapustila-ofitsialnoe-prilozhenie-1050711503.html

Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение

Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение

Sputnik Абхазия

Приложение уже доступно для пользователей в App Store и Play Store. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T14:04+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение.По словам президента ФФРА Шабата Логуа, кроме информации об элитном абхазском дивизионе, в приложении можно будет отслеживать результаты и статистику Национальной абхазской футбольной лиги.Приложение уже доступно для пользователей iOS и Android. А для тех, кому привычнее пользоваться компьютером, ФФРА запустила официальный сайт. Там можно найти больше информации о любимых командах и турнирах. В реализации проекта Федерации футбола помог директор Apsny Sports Group Гиви Тодуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/sukhumskoe-dinamo-razgromilo-ritsu-v-pyatom-ture-chempionata-abkhazii-1050706814.html

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