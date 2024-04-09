https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/federatsiya-futbola-abkhazii-zapustila-ofitsialnoe-prilozhenie-1050711503.html
Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение
Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение
Sputnik Абхазия
Приложение уже доступно для пользователей в App Store и Play Store. 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T14:04+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение.По словам президента ФФРА Шабата Логуа, кроме информации об элитном абхазском дивизионе, в приложении можно будет отслеживать результаты и статистику Национальной абхазской футбольной лиги.Приложение уже доступно для пользователей iOS и Android. А для тех, кому привычнее пользоваться компьютером, ФФРА запустила официальный сайт. Там можно найти больше информации о любимых командах и турнирах. В реализации проекта Федерации футбола помог директор Apsny Sports Group Гиви Тодуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/sukhumskoe-dinamo-razgromilo-ritsu-v-pyatom-ture-chempionata-abkhazii-1050706814.html
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Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение
14:04 09.04.2024 (обновлено: 14:25 09.04.2024)
Приложение уже доступно для пользователей в App Store и Play Store.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Федерация футбола Абхазии запустила официальное приложение.
Теперь болельщики смогут следить за прямыми и текстовыми трансляциями матчей чемпионата, турнирной таблицей и гонкой бомбардиров прямо с телефона.
По словам президента ФФРА Шабата Логуа, кроме информации об элитном абхазском дивизионе, в приложении можно будет отслеживать результаты и статистику Национальной абхазской футбольной лиги.
Приложение уже доступно для пользователей iOS
и Android
.
А для тех, кому привычнее пользоваться компьютером, ФФРА запустила официальный сайт
. Там можно найти больше информации о любимых командах и турнирах.
В реализации проекта Федерации футбола помог директор Apsny Sports Group Гиви Тодуа.