https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/gudautskiy-kollektiv-aurascha-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-kazani-1050721787.html
Гудаутский коллектив "Аураща" взял гран-при на фестивале в Казани
Гудаутский коллектив "Аураща" взял гран-при на фестивале в Казани
Sputnik Абхазия
В III Всероссийском фестивале-конкурсе "Шаг к мечте в Казани" участвовало около 150 коллективов. 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T15:11+0300
2024-04-09T15:11+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический коллектив "Аураща" из Гудауты стал обладателем гран-при на фестивале "Шаг к мечте в Казани", сказал Sputnik руководитель ансамбля Валерий Тания. По его словам, в фестивале приняло участие около 150 коллективов. Жюри, которое, в том числе, состояло из Народных и Заслуженных артистов, а также простые зрители стоя аплодировали ансамблю из Гудауты после каждого их выступления. После победы детский коллектив "Аураща" пригласили в Москву для выступления на одном из российских телеканалов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/tantsory-iz-iaairuma-stali-luchshimi-na-festivale-v-moskve-1049823349.html
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Гудаутский коллектив "Аураща" взял гран-при на фестивале в Казани
15:11 09.04.2024 (обновлено: 22:11 09.04.2024)
В III Всероссийском фестивале-конкурсе "Шаг к мечте в Казани" участвовало около 150 коллективов.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический коллектив "Аураща" из Гудауты стал обладателем гран-при на фестивале "Шаг к мечте в Казани", сказал Sputnik руководитель ансамбля Валерий Тания.
"Мы представили три танца – абхазский, адыгский и девичий. Все они заняли первые места. В фестивале также участвовал ансамбль из Санкт-Петербурга "Ожерелье", сильный коллектив. Вообще, там было очень много талантливых ансамблей. В итоге, нам и петербуржцам вручили гран-при", - уточнил Тания.
По его словам, в фестивале приняло участие около 150 коллективов.
Жюри, которое, в том числе, состояло из Народных и Заслуженных артистов, а также простые зрители стоя аплодировали ансамблю из Гудауты после каждого их выступления.
После победы детский коллектив "Аураща" пригласили в Москву для выступления на одном из российских телеканалов.