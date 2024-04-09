https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/gudautskiy-kollektiv-aurascha-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-kazani-1050721787.html

Гудаутский коллектив "Аураща" взял гран-при на фестивале в Казани

Гудаутский коллектив "Аураща" взял гран-при на фестивале в Казани

Sputnik Абхазия

В III Всероссийском фестивале-конкурсе "Шаг к мечте в Казани" участвовало около 150 коллективов. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T15:11+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический коллектив "Аураща" из Гудауты стал обладателем гран-при на фестивале "Шаг к мечте в Казани", сказал Sputnik руководитель ансамбля Валерий Тания. По его словам, в фестивале приняло участие около 150 коллективов. Жюри, которое, в том числе, состояло из Народных и Заслуженных артистов, а также простые зрители стоя аплодировали ансамблю из Гудауты после каждого их выступления. После победы детский коллектив "Аураща" пригласили в Москву для выступления на одном из российских телеканалов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/tantsory-iz-iaairuma-stali-luchshimi-na-festivale-v-moskve-1049823349.html

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