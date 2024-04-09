https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/madina-avidzba-nagrazhdena-ordenom-akhdz-apsha-iii-stepeni-1050714593.html

Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Sputnik Абхазия

Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T16:15+0300

2024-04-09T16:15+0300

2024-04-09T18:31+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Советник-посланник Посольства Абхазии в России Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства. Мадина Авидзба – дипломат, советник-посланник Посольства Абхазии в Москве. В декабре 2021 года она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России после того, как Чрезвычайный и Полномочный посол Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем абхазского МИД по евразийской интеграции.30 ноября 2022 года на должности главы диппредставительства ее сменил Алхас Квициниа.

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