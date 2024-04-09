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Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени
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Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T16:15+0300
2024-04-09T16:15+0300
2024-04-09T18:31+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Советник-посланник Посольства Абхазии в России Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства. Мадина Авидзба – дипломат, советник-посланник Посольства Абхазии в Москве. В декабре 2021 года она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России после того, как Чрезвычайный и Полномочный посол Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем абхазского МИД по евразийской интеграции.30 ноября 2022 года на должности главы диппредставительства ее сменил Алхас Квициниа.
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абхазия, новости
Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени
16:15 09.04.2024 (обновлено: 18:31 09.04.2024)
Указ о награждении подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik.
Советник-посланник Посольства Абхазии в России Мадина Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Об этом сообщает
пресс-служба диппредставительства.
Награда вручена за многолетнюю и добросовестную работу, вклад в повышение национального престижа и укрепление дружбы с Россией.
Мадина Авидзба – дипломат, советник-посланник Посольства Абхазии в Москве. В декабре 2021 года она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России после того, как Чрезвычайный и Полномочный посол Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем абхазского МИД по евразийской интеграции.
30 ноября 2022 года на должности главы диппредставительства ее сменил
Алхас Квициниа.