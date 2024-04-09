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Прогноз погоды в Абхазии на среду, 10 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду, 10 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T22:40+0300

2024-04-09T22:40+0300

2024-04-09T22:40+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В среду, 10 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии