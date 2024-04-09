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Прогноз погоды в Абхазии на среду, 10 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду, 10 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T22:40+0300
2024-04-09T22:40+0300
2024-04-09T22:40+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В среду, 10 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздух 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду, 10 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В среду, 10 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздух 50-70%.