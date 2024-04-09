https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/pyanaya-dorozhnaya-statistika-za-mart-1050707576.html

Весеннее обострение: "пьяная" дорожная статистика за март

Весеннее обострение: "пьяная" дорожная статистика за март

Sputnik Абхазия

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции страны составили 7034 протокола за нарушение ПДД в марте. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T09:00+0300

2024-04-09T09:00+0300

2024-04-09T15:40+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В прошлом месяце сотрудники ГАИ Абхазии выписали 229 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Это на 35 аналогичных случаев больше итогов февраля. Несовершеннолетних "лихачей" в марте поймано не было. Двум самым молодым подвыпившим нарушителям было по 21 – они из Гагры и Гудауты. Самому старшему автомобилисту подшофе было 67 лет – он из Гулрыпшского района и младше своего февральского предшественника на пять лет.В этот раз на высшую ступень "пьедестала" сумели забраться нетрезвые автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет. Их в марте было 46 человек. Всего на три протокола от лидеров отстали победители февральских результатов – те, кому от 40 до 45 лет, а замыкают тройку "призеров" нетрезвые водители в возрасте от 30 до 35 лет – 38 человек за март.Сухум снова забрал "золото". В марте в столице Абхазии блюстители правопорядка на дорогах страны составили 86 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Гагре в этот раз удалось забрать у Гудауты "серебро", и помогли ей в этом 45 выпивших автолюбителей. "Бронзовый" призер марта Гудаута добавила в копилку нашей статистики 33 "писем счастья". Среди общего количества нарушителей в марте оказалось три представительницы прекрасной половины человечества. Двое из них были из Сухума в возрасте 40 и 35 лет, одна из Нового Афона. Ей 24 года. В Международный женский день ни одна девушка не "пострадала". Все семь выписанных в тот день штрафов получили в руки мужчины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/v-muzhskoy-kompanii-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral--1050326625.html

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