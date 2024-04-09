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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/sovmestnyy-delovoy-sovet-sozdadut-abkhaziya-i-krym-1050714320.html
Совместный деловой совет создадут Абхазия и Крым
Совместный деловой совет создадут Абхазия и Крым
Sputnik Абхазия
Пятое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров... 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T15:38+0300
2024-04-09T15:38+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. На заседании межправкомиссии было принято решение о создании Крымско-абхазского делового совета, сказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов."Мы будем создавать Крымско-абхазский деловой совет, сводить вместе наших предпринимателей для того, чтобы они выработали прямые связи и поставляли друг другу напрямую продукцию, которая для нас с вами, для потребителей, будет дешевле," - сказал он.Еще один важный вопрос, который стороны обсуждали на межправкомиссии - запуск завода по производству рыбной муки и рыбьего жира в Керчи, который был построен с привлечением абхазских инвестиций. По словам Мурадова, это очень востребованный экспортный товар, но запустить предприятие не могут того, что в связи с регулярными попытками атаковать Крымский мост лов в том районе ограничен.Итоги заседания межправительственной комиссии подвел первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба. Он рассказал, что стороны рассмотрели разные аспекты сотрудничества и успехи в экономической, культурной и гуманитарной сферах, которые были достигнуты со времени предыдущей встречи.Кроме того, на встрече Мурадов передал врио министра культуры Динаре Смыр памятную медаль "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков", которой был награжден Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Он отметил, что музей провел большую работу и организовал большое количество мероприятий, посвященных памятной дате.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/pyatoe-zasedanie-komissii-po-abkhazo-krymskomu-sotrudnichestvu-otkrylos-v-sukhume-1050709205.html
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абхазия, крым
абхазия, крым

Совместный деловой совет создадут Абхазия и Крым

15:38 09.04.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукДокументы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пятое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма открылось в Сухуме во вторник, 9 апреля.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. На заседании межправкомиссии было принято решение о создании Крымско-абхазского делового совета, сказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
"Мы будем создавать Крымско-абхазский деловой совет, сводить вместе наших предпринимателей для того, чтобы они выработали прямые связи и поставляли друг другу напрямую продукцию, которая для нас с вами, для потребителей, будет дешевле," - сказал он.
Еще один важный вопрос, который стороны обсуждали на межправкомиссии - запуск завода по производству рыбной муки и рыбьего жира в Керчи, который был построен с привлечением абхазских инвестиций.
По словам Мурадова, это очень востребованный экспортный товар, но запустить предприятие не могут того, что в связи с регулярными попытками атаковать Крымский мост лов в том районе ограничен.
Пятое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом министров Крыма открылось в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2024
В Абхазии
Пятое заседание комиссии по сотрудничеству Абхазии и Крыма открылось в Сухуме
11:21
Итоги заседания межправительственной комиссии подвел первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба. Он рассказал, что стороны рассмотрели разные аспекты сотрудничества и успехи в экономической, культурной и гуманитарной сферах, которые были достигнуты со времени предыдущей встречи.
Кроме того, на встрече Мурадов передал врио министра культуры Динаре Смыр памятную медаль "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков", которой был награжден Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
Он отметил, что музей провел большую работу и организовал большое количество мероприятий, посвященных памятной дате.
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