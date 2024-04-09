https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/svalka-zagorelas-v-sele-alakhadzy-1050722058.html

Свалка загорелась в селе Алахадзы

Свалка загорелась в селе Алахадзы

Sputnik Абхазия

Отходы на полигон в селе Алахадзы ежедневно свозят из Гагрского и Гудаутского районов. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T22:52+0300

2024-04-09T22:52+0300

2024-04-09T22:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

гагрский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/09/1050720951_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_69700a324e70ec38e411a82c45ad6118.jpg

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Свалка загорелась загорелась в селе Алахадхы, рассказал Sputnik руководитель Гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава. Профильные службы пытаются потушить пламя путем засыпки землей, но из-за ветра, плохой видимости и нехватки воздуха сделать это нелегко."У нас уже подготовлены два участка, куда свезли по 200 КАМАЗов земли, но ветер не дает нам подъехать к очагу. Мы вынуждены находить момент, когда ветер дует в другую сторону. От высоких температур у техники взрываются покрышки", - сказал он.Бигвава уточнил, что свалка в Алахадзы в принципе никогда не тухнет."Мусор на протяжении нескольких лет тлеет на глубине. В определенный момент, когда собираются газы, он вспыхнуть может от любой искры. Нередко мусор загорается от выброшенных на свалку батареек и аккумуляторов," - поделился он. Бигвава добавил, что местные жители жалуются не только на задымление, но и на неприятные запахи, доносящиеся от свалки. Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После войны в Абхазии она стала неконтролируемо расти и увеличилась в двадцать раз. Мусор туда свозят со всего Гагрского района. После того как в 2017 году жители поселка Тасракуа и села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/sortirovka-i-ochistka-kak-budet-rabotat-poligon-otkhodov-v-katsikyt-1050192258.html

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гагрский район