https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/svalka-zagorelas-v-sele-alakhadzy-1050722058.html
Свалка загорелась в селе Алахадзы
Свалка загорелась в селе Алахадзы
Sputnik Абхазия
Отходы на полигон в селе Алахадзы ежедневно свозят из Гагрского и Гудаутского районов. 09.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-09T22:52+0300
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Свалка загорелась загорелась в селе Алахадхы, рассказал Sputnik руководитель Гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава. Профильные службы пытаются потушить пламя путем засыпки землей, но из-за ветра, плохой видимости и нехватки воздуха сделать это нелегко."У нас уже подготовлены два участка, куда свезли по 200 КАМАЗов земли, но ветер не дает нам подъехать к очагу. Мы вынуждены находить момент, когда ветер дует в другую сторону. От высоких температур у техники взрываются покрышки", - сказал он.Бигвава уточнил, что свалка в Алахадзы в принципе никогда не тухнет."Мусор на протяжении нескольких лет тлеет на глубине. В определенный момент, когда собираются газы, он вспыхнуть может от любой искры. Нередко мусор загорается от выброшенных на свалку батареек и аккумуляторов," - поделился он. Бигвава добавил, что местные жители жалуются не только на задымление, но и на неприятные запахи, доносящиеся от свалки. Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После войны в Абхазии она стала неконтролируемо расти и увеличилась в двадцать раз. Мусор туда свозят со всего Гагрского района. После того как в 2017 году жители поселка Тасракуа и села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/sortirovka-i-ochistka-kak-budet-rabotat-poligon-otkhodov-v-katsikyt-1050192258.html
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абхазия, новости, гагрский район
Свалка загорелась в селе Алахадзы
Отходы на полигон в селе Алахадзы ежедневно свозят из Гагрского и Гудаутского районов.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Свалка загорелась загорелась в селе Алахадхы, рассказал Sputnik руководитель Гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава.
Он уточнил, что площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров, иподнявшийся дым уже накрыл часть Гагры, Пицунды и все село Алахадзы.
Профильные службы пытаются потушить пламя путем засыпки землей, но из-за ветра, плохой видимости и нехватки воздуха сделать это нелегко.
"У нас уже подготовлены два участка, куда свезли по 200 КАМАЗов земли, но ветер не дает нам подъехать к очагу. Мы вынуждены находить момент, когда ветер дует в другую сторону. От высоких температур у техники взрываются покрышки", - сказал он.
Бигвава уточнил, что свалка в Алахадзы в принципе никогда не тухнет.
"Мусор на протяжении нескольких лет тлеет на глубине. В определенный момент, когда собираются газы, он вспыхнуть может от любой искры. Нередко мусор загорается от выброшенных на свалку батареек и аккумуляторов," - поделился он.
Бигвава добавил, что местные жители жалуются не только на задымление, но и на неприятные запахи, доносящиеся от свалки.
Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После войны в Абхазии она стала неконтролируемо расти и увеличилась в двадцать раз.
Мусор туда свозят со всего Гагрского района. После того как в 2017 году жители поселка Тасракуа и села Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона.