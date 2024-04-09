https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/tovarooborot-v-sukhume-v-2023-godu-prevysil-56-milliardov-rubley-1050721660.html
Товарооборот в Сухуме в 2023 году превысил 56 миллиардов рублей
Товарооборот в Сухуме в 2023 году превысил 56 миллиардов рублей
Sputnik Абхазия
Департамент экономики и транспорта администрации Сухума отчитался об итогах деятельности за 2023 год во вторник, 9 апреля. 09.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Товарооборот предприятий и организаций в Сухуме превысил 56 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом депутатам городского собрания рассказал глава департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия.Большая часть суммы - более 34 миллиардов рублей, приходится на торговлю. Более пяти миллиардов приходится на промышленность и строительство. Оборот средств в сфере услуг превысил три миллиарда. В отчете указано, что по данным на 1 января 2024 года в столице проживают 64 987 человек, среднемесячная зарплата в Сухуме – 26 129 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/tovarooborot-abkhazii-s-yanvarya-prevysil-10-milliardov-rubley-1050686563.html
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Товарооборот в Сухуме в 2023 году превысил 56 миллиардов рублей
Департамент экономики и транспорта администрации Сухума отчитался об итогах деятельности за 2023 год во вторник, 9 апреля.
СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Товарооборот предприятий и организаций в Сухуме превысил 56 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом депутатам городского собрания рассказал глава департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия.
За аналогичный период 2022 года товарооборот составил около 40 миллиардов рублей, таким образом, он вырос 40,4%.
Большая часть суммы - более 34 миллиардов рублей, приходится на торговлю. Более пяти миллиардов приходится на промышленность и строительство. Оборот средств в сфере услуг превысил три миллиарда.
В отчете указано, что по данным на 1 января 2024 года в столице проживают 64 987 человек, среднемесячная зарплата в Сухуме – 26 129 рублей.