https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/bolshaya-chast-rabot-po-likvidatsii-avarii-na-ingurges-zavershena-1050732107.html

Большая часть работ по ликвидации аварии на ИнгурГЭС завершена

Большая часть работ по ликвидации аварии на ИнгурГЭС завершена

Sputnik Абхазия

Об аварии на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС стало известно 6 апреля. Работу станции приостановили до 15 апреля. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T21:34+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Основные работы по ликвидации аварии в деривационном тоннеле ИнгурГЭС завершены, сообщает "Черноморэнерго". Обрушившаяся стена восстановлена, остались незначительные работы, их завершат в ближайшее время. "Гидроэлектростанция скоро будет полностью готова к работе и начнёт подачу электроэнергии", — говорится в публикации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-abkhazii-1050692555.html

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