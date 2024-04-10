https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/bolshaya-chast-rabot-po-likvidatsii-avarii-na-ingurges-zavershena-1050732107.html
Большая часть работ по ликвидации аварии на ИнгурГЭС завершена
Большая часть работ по ликвидации аварии на ИнгурГЭС завершена
Sputnik Абхазия
Об аварии на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС стало известно 6 апреля. Работу станции приостановили до 15 апреля. 10.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-10T21:34+0300
2024-04-10T21:34+0300
2024-04-10T21:34+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/15/1031672142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e283a1825cf5ad47bb2dc3e0b1198a6.jpg
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Основные работы по ликвидации аварии в деривационном тоннеле ИнгурГЭС завершены, сообщает "Черноморэнерго". Обрушившаяся стена восстановлена, остались незначительные работы, их завершат в ближайшее время. "Гидроэлектростанция скоро будет полностью готова к работе и начнёт подачу электроэнергии", — говорится в публикации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-abkhazii-1050692555.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/15/1031672142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b71af075357871484ab8454b549fb62.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Большая часть работ по ликвидации аварии на ИнгурГЭС завершена
Об аварии на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС стало известно 6 апреля. Работу станции приостановили до 15 апреля.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Основные работы по ликвидации аварии в деривационном тоннеле ИнгурГЭС завершены, сообщает "Черноморэнерго".
Обрушившаяся стена восстановлена, остались незначительные работы, их завершат в ближайшее время.
"Гидроэлектростанция скоро будет полностью готова к работе и начнёт подачу электроэнергии", — говорится в публикации.