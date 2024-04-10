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Двух пилотов Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из больниц
Двух пилотов Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из больниц
Sputnik Абхазия
Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля, с тремя членами экипажа на борту. 10.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двух пилотов вертолета Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из медучреждений. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Минздраве республики.Третьего пострадавшего ранее вывезли в Сочи и прооперировали.Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека — Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ материальной части вертолета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-pilotov-sovershivshego-vynuzhdennuyu-posadku-mi-24-1050683888.html
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Двух пилотов Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из больниц
16:14 10.04.2024 (обновлено: 18:22 10.04.2024)
Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля, с тремя членами экипажа на борту.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двух пилотов вертолета Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из медучреждений. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Минздраве республики.
Один лежал в Республиканской больнице, другой — в военном госпитале в Агудзере. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.
Третьего пострадавшего ранее вывезли в Сочи и прооперировали.
Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека — Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ материальной части вертолета.