https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/dvukh-pilotov-mi-24-minoborony-abkhazii-vypisali-iz-bolnits-1050728806.html

Двух пилотов Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из больниц

Двух пилотов Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из больниц

Sputnik Абхазия

Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля, с тремя членами экипажа на борту. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T16:14+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двух пилотов вертолета Ми-24 Минобороны Абхазии выписали из медучреждений. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Минздраве республики.Третьего пострадавшего ранее вывезли в Сочи и прооперировали.Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту было три человека — Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ материальной части вертолета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-pilotov-sovershivshego-vynuzhdennuyu-posadku-mi-24-1050683888.html

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