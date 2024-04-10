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Начались работы по локализации пожара на свалке в Алахадзы
Начались работы по локализации пожара на свалке в Алахадзы
Sputnik Абхазия
Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером, 9 апреля. Площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров. 10.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Коммунальщики приступили к локализации пожара на свалке в Алахадзы, сообщил руководитель гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава.По его прогнозам, если погода не изменится, работы будут завершены к вечеру.Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером 9 апреля. Площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров, дым накрыл часть Гагры, Пицунду и все село Алахадзы. Потушить пламя мешал сильный ветер – из-за плохой видимости и нехватки воздуха приходилось подстраиваться под его направление.
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Начались работы по локализации пожара на свалке в Алахадзы
10:53 10.04.2024 (обновлено: 11:17 10.04.2024)
Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером, 9 апреля. Площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Коммунальщики приступили к локализации пожара на свалке в Алахадзы, сообщил руководитель гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава.
"Ветер наконец-то стих, и теперь мы можем подгонять к месту возгорания технику для того, чтобы засыпать пламя землей", – уточнил он.
По его прогнозам, если погода не изменится, работы будут завершены к вечеру.
Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером 9 апреля. Площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров, дым накрыл часть Гагры, Пицунду и все село Алахадзы.
Потушить пламя мешал сильный ветер – из-за плохой видимости и нехватки воздуха приходилось подстраиваться под его направление.