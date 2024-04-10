https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/nachalis-raboty-po-lokalizatsii-pozhara-na-svalke-v-alakhadzy-1050724004.html

Начались работы по локализации пожара на свалке в Алахадзы

Начались работы по локализации пожара на свалке в Алахадзы

Sputnik Абхазия

Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером, 9 апреля. Площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Коммунальщики приступили к локализации пожара на свалке в Алахадзы, сообщил руководитель гагрского "Спецавтохозяйства" Тимур Бигвава.По его прогнозам, если погода не изменится, работы будут завершены к вечеру.Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером 9 апреля. Площадь возгорания составила 700-800 квадратных метров, дым накрыл часть Гагры, Пицунду и все село Алахадзы. Потушить пламя мешал сильный ветер – из-за плохой видимости и нехватки воздуха приходилось подстраиваться под его направление.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/svalka-zagorelas-v-sele-alakhadzy-1050722058.html

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