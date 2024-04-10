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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

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2024-04-10T18:16+0300

2024-04-10T18:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В четверг, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в полдень возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии