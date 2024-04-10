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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления. 10.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-10T18:16+0300
2024-04-10T18:16+0300
2024-04-10T18:24+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В четверг, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами в полдень возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 апреля
18:16 10.04.2024 (обновлено: 18:24 10.04.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В четверг, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в полдень возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.