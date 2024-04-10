https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/sotrudnichestvo-abkhazii-i-kryma-obsudili-bzhaniya-i-muradov-1050727233.html
Сотрудничество Абхазии и Крыма обсудили Бжания и Мурадов
Сотрудничество Абхазии и Крыма обсудили Бжания и Мурадов
Sputnik Абхазия
Во встрече приняли участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, российский посол... 10.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-10T14:31+0300
2024-04-10T14:31+0300
2024-04-10T14:31+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Президент Аслан Бжания обсудил вопросы сотрудничества с Крымом с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент подчеркнул намерение Абхазии продолжать сотрудничество с полуостровом, и выразил надежду на то, что взаимодействие усилится после окончания специальной военной операции. Например, можно будет запустить круизный лайнер. "Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", - сказал Бжания.В свою очередь, Мурадов рассказал о том, как 9 апреля прошло заседание межправительственной комиссии. Он уточнил, что план совместных мероприятий на 2025-2027 годы будет разработан до конца этого года. Также он сообщил о решении комиссии создать Крымско-абхазский деловой совет, который позволит предпринимателям общаться друг с другом напрямую.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/sovmestnyy-delovoy-sovet-sozdadut-abkhaziya-i-krym-1050714320.html
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абхазия, новости, аслан бжания, крым, георгий мурадов
абхазия, новости, аслан бжания, крым, георгий мурадов
Сотрудничество Абхазии и Крыма обсудили Бжания и Мурадов
Во встрече приняли участие секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, российский посол Михаил Шургалин.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Президент Аслан Бжания обсудил вопросы сотрудничества с Крымом с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул намерение Абхазии продолжать сотрудничество с полуостровом, и выразил надежду на то, что взаимодействие усилится после окончания специальной военной операции. Например, можно будет запустить круизный лайнер.
"Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", - сказал Бжания.
В свою очередь, Мурадов рассказал о том, как 9 апреля прошло заседание межправительственной комиссии. Он уточнил, что план совместных мероприятий на 2025-2027 годы будет разработан до конца этого года.
Также он сообщил о решении комиссии создать Крымско-абхазский деловой совет, который позволит предпринимателям общаться друг с другом напрямую.