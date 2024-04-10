https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/sotrudniki-gtk-izyali-v-sukhume-75-apparatov-dlya-mayninga-1050727900.html

Сотрудники ГТК изъяли в Сухуме 75 аппаратов для майнинга

Сотрудники ГТК изъяли в Сухуме 75 аппаратов для майнинга

Sputnik Абхазия

Всего с начала года должностные лица ГТК изъяли 372 аппарата для майнинга и 56 комплектующих к ним. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T15:08+0300

2024-04-10T15:08+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Майнинг-ферму на 75 аппаратов обнаружили в Сухуме, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Ферма была оборудована на чердаке частного дома, принадлежащего гражданину Абхазии В.Ю. Габуния.По предварительной оценке, стоимость изъятых майнинг-аппаратов оставляет около 2,3 миллиона рублей, суммарная потребляемая мощность — 250 кВт⋅ч. По факту нарушения оперативные подразделения ГТК проводят дополнительные мероприятия.

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