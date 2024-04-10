https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/svo-neizbezhnost-osvobozhdeniya-kharkova-1050722915.html

СВО: неизбежность освобождения Харькова

СВО: неизбежность освобождения Харькова

Sputnik Абхазия

Вооруженные силы России наращивают интенсивность и могущество ударов по харьковской группировке ВСУ – передовым позициям и объектам оперативного тыла. 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T09:44+0300

2024-04-10T09:44+0300

2024-04-10T10:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Невозможно переоценить стратегическое значение Харькова для достижения целей СВО, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Ударная авиация ВКС России ежесуточно обрушивает на позиции противника в ДНР и Харьковской области сотни тонн планирующих термобарических бомб калибра от 500 кг и более. Столь же эффективно уничтожают живую силу и боеспособность ВСУ тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Тактика "огневой карусели" усиливает кратное превосходство российской артиллерии. Украинская и натовская боевая техника сгорает вместе с экипажами. Оборона Харькова становится основной проблемой для стратегов Пентагона, НАТО, и киевских марионеток.Несколько заседаний Ставки верховного главнокомандующего и Генштаба ВСУ были посвящены созданию эшелонированной обороны по периметру Харькова, и нескольких укрепрайонов – в городской черте. Верховный лицедей Владимир Зеленский вновь потребовал создать "фортецию": усилить ПВО и РЭБ, "стоять до последнего". Бандеровский режим одновременно готовится к обороне и эвакуации – чиновники и мирное население оставляют Харьков навсегда, продают свои квартиры и прочую недвижимость за бесценок, переезжают в Днепропетровск и далее на запад.Украинская разведка, вроде бы, не фиксирует "ударных кулаков" российских войск на харьковском направлении. Вместе с тем нарастают панические настроения – бандеровцы ожидают коллапса на фронте и осады Харькова в ходе летнего наступления ВС России. Зеленскому кажется, что Харьков "может стать столицей новой Украины".На Западе также рассматривают исключительно негативные для ВСУ сценарии. Профессор военного университета ФРГ Карло Масал считает "основным вектором наступления на Харьков" город Краматорск. Британское издание The Times видит перспективу прорыва российской армии к Киеву, тем более что потери ВСУ растут, а украинская молодежь на фронт не рвется."Заморозки" конфликта не будетКиевские марионетки США еще надеются на "реанимацию" беспредельной военной помощи Запада, или хотя бы на ввод войскового контингента НАТО – для некоего "разделения" российских и украинских войск по линии фронта. Такой вариант "заморозки" вооруженного конфликта вряд ли когда-нибудь устроит Москву, и лишь омрачит дальнейшее недолгое существование альянса.Курс Киева в НАТО явился одной из причин начала российской спецоперации. Даже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сегодня понимает: "Россия готова нанести ядерный удар по США первой, если военная помощь Украине будет слишком велика". Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс на днях заявил, что втягивание Украины в Североатлантический альянс "хоть чучелом или тушкой" равнозначно объявлению войны Российской Федерации.Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркнул: если украинский конфликт перерастет в войну России с западными странами, то они проиграют из-за недостатка вооружений: "Россияне собираются покончить с этим на своих условиях. Их заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю".Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл констатировал: Россия смогла полностью перевооружить свою армию и теперь представляет опасность не только для Украины, но и для всего блока НАТО. К сожалению, госсекретарь Энтони Блинкен и руководство Пентагона не понимают, насколько уязвимы теперь американская "исключительность" и североамериканская территория.Экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят отметил, что никакое "чудо-оружие" не спасет Украину от поражения, нет возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу – поставки западного оружия (танков, артиллерии, HIMARS, крылатых ракет) не помогли и не помогут добиться преимущества. Видя, как на украинском ТВД горят американские и германские танки, а на харьковской улице разлетаются на куски чешские РСЗО RM-70 Vampire, западные эксперты впадают в отчаяние.Возвращение в реальность – процесс достаточно болезненный и продолжительный. На Западе нет производственного потенциала для удовлетворения потребностей ВСУ, даже при наличии десятков миллиардов долларов и евро. В США выпускают всего 28 тысяч 155-мм снарядов в месяц – менее 10 процентов от необходимого украинской артиллерии.Подавляющее превосходство российской армии в огневой мощи приводит к "перемалыванию" любого количества личного состава и боевой техники ВСУ. Колоссальные потери делают принципиально невозможными активные наступательные действия украинских войск. Обреченность "украинского проекта" США и НАТО очевидна и безусловна. Можно оттянуть во времени позорный для Запада финал прокси-войны с Россией, нельзя отменить рост геополитического влияния Москвы, формирование многополярного мира.Сегодня просматриваются два "стратегических полюса" спецоперации – города-миллионники Харьков и Одесса, а Киев можно считать экватором, которого можно достичь с любого из "полюсов". И все же неслучайно глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов на днях заявил: "Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками". Тогда же в целом закончится натовский беспредел у границ России, которые изменятся не в пользу США и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, колумнисты, россия