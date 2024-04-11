https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-12-aprelya-1050736072.html
Прогноз погоды в Абхазии на 12 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 12 апреля
Sputnik Абхазия
В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии азорского антициклона. 11.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-11T16:00+0300
2024-04-11T16:00+0300
2024-04-11T16:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, туман, местами возможен туман с моросью.Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздуха 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем до +18°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря – 1-2 балла.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 12 апреля
В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии азорского антициклона.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, туман, местами возможен туман с моросью.
Атмосферное давление повышенное.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем до +18°С.
Температура морской воды +13°С. Волнение моря – 1-2 балла.