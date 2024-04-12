https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-13-i-14-aprelya-1050750224.html

Прогноз погоды в Абхазии на 13 и 14 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 13 и 14 апреля

Sputnik Абхазия

В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления и прохождение холодного атмосферного... 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T18:00+0300

2024-04-12T18:00+0300

2024-04-12T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +15°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.

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2024

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погода в абхазии