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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-13-i-14-aprelya-1050750224.html
Прогноз погоды в Абхазии на 13 и 14 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 13 и 14 апреля
Sputnik Абхазия
В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления и прохождение холодного атмосферного... 12.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-12T18:00+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +15°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 13 и 14 апреля

18:00 12.04.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукХудожник на брехаловке
Художник на брехаловке - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь, туман.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +15°С.

Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.
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