Прогноз погоды в Абхазии на 13 и 14 апреля
© Sputnik / Томас ТхайцукХудожник на брехаловке
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +15°С.
Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 50-70%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С, +12°С, днем до +15°С.
Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.