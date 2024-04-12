https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/torzhestvennaya-vstrecha-k-yubileyu-nalogovykh-organov-abkhazii-proshla-v-sukhume-1050752036.html

Торжественная встреча к юбилею налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме

Торжественная встреча к юбилею налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме

Sputnik Абхазия

Государственная налоговая служба основана 14 апреля 1994 года. 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T22:38+0300

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2024-04-12T22:38+0300

в абхазии

абхазия

сухум

министерство по налогам и сборам абхазии

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Торжественная встреча к 30-летию со дня основания налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме. Собравшихся поздравил Аслан Бжания. От имени президента поздравительный адрес зачитал вице-премьер Джансух Нанба. ⠀Глава государства пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо Родины. ⠀Постановление об учреждении Государственной налоговой службы 14 апреля 1994 года подписал Владислав Ардзинба. ⠀Указом президента в декабре 2002 года Государственная налоговая служба преобразована в Министерство по налогам и сборам Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/grazhdanin-i-nachalnik-ankvab-o-novykh-formakh-nalogovykh-deklaratsiy-1050058299.html

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