Торжественная встреча к юбилею налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТоржественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Государственная налоговая служба основана 14 апреля 1994 года.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Торжественная встреча к 30-летию со дня основания налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме.
Собравшихся поздравил Аслан Бжания. От имени президента поздравительный адрес зачитал вице-премьер Джансух Нанба. ⠀
"За прошедшие годы вы внесли неоценимый вклад в становление и обеспечение экономической безопасности нашей страны. В сложнейших условиях восстановления государства вы добросовестно выполняли свои обязанности, пополняя бюджет и обеспечивая финансирование важнейших социальных программ", – говорится в поздравлении. ⠀
Глава государства пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо Родины. ⠀
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТоржественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
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© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТоржественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
Постановление об учреждении Государственной налоговой службы 14 апреля 1994 года подписал Владислав Ардзинба. ⠀
Указом президента в декабре 2002 года Государственная налоговая служба преобразована в Министерство по налогам и сборам Абхазии.