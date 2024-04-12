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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Торжественная встреча к юбилею налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме
Торжественная встреча к юбилею налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
Государственная налоговая служба основана 14 апреля 1994 года. 12.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Торжественная встреча к 30-летию со дня основания налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме. Собравшихся поздравил Аслан Бжания. От имени президента поздравительный адрес зачитал вице-премьер Джансух Нанба. ⠀Глава государства пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо Родины. ⠀Постановление об учреждении Государственной налоговой службы 14 апреля 1994 года подписал Владислав Ардзинба. ⠀Указом президента в декабре 2002 года Государственная налоговая служба преобразована в Министерство по налогам и сборам Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/grazhdanin-i-nachalnik-ankvab-o-novykh-formakh-nalogovykh-deklaratsiy-1050058299.html
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абхазия, сухум, министерство по налогам и сборам абхазии
абхазия, сухум, министерство по налогам и сборам абхазии

Торжественная встреча к юбилею налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме

22:38 12.04.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТоржественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Государственная налоговая служба основана 14 апреля 1994 года.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Торжественная встреча к 30-летию со дня основания налоговых органов Абхазии прошла в Сухуме.
Собравшихся поздравил Аслан Бжания. От имени президента поздравительный адрес зачитал вице-премьер Джансух Нанба. ⠀
"За прошедшие годы вы внесли неоценимый вклад в становление и обеспечение экономической безопасности нашей страны. В сложнейших условиях восстановления государства вы добросовестно выполняли свои обязанности, пополняя бюджет и обеспечивая финансирование важнейших социальных программ", – говорится в поздравлении. ⠀
Глава государства пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо Родины. ⠀
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТоржественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииТоржественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
1/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
2/2
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Торжественная встреча по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия
Постановление об учреждении Государственной налоговой службы 14 апреля 1994 года подписал Владислав Ардзинба. ⠀
Указом президента в декабре 2002 года Государственная налоговая служба преобразована в Министерство по налогам и сборам Абхазии.
Гражданин и начальник: Анкваб о новых формах налоговых деклараций - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2024
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Гражданин и начальник: Анкваб о новых формах налоговых деклараций
5 февраля, 18:34
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