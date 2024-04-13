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Девять украинских десантников сдались в российский плен
Девять украинских десантников сдались в российский плен
Sputnik Абхазия
Десантники воспользовались отдельным каналом радиосвязи, выделенным Минобороны для украинских военных, желающих сложить оружие. 13.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-13T18:43+0300
2024-04-13T18:43+0300
2024-04-13T18:43+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в российский плен, сообщает Министерство обороны России. Украинские военные рассказали, что военное руководство плохо планирует боевые действия и ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, из-за чего в подразделениях появляются панические настроения. Для того, чтобы сдаться, они использовали отдельный канал связи - радиочастоту с особым позывным "Волга", которую Минобороны России выделило специально для этих целей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/dvadtsat-odin-ukrainskiy-voennosluzhaschiy-sdalsya-v-plen-za-nedelyu-1050750049.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Девять украинских десантников сдались в российский плен
Десантники воспользовались отдельным каналом радиосвязи, выделенным Минобороны для украинских военных, желающих сложить оружие.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в российский плен, сообщает Министерство обороны России.
"Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", - говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что военное руководство плохо планирует боевые действия и ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, из-за чего в подразделениях появляются панические настроения.
Для того, чтобы сдаться, они использовали отдельный канал связи - радиочастоту с особым позывным "Волга", которую Минобороны России выделило специально для этих целей.