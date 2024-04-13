https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/devyat-ukrainskikh-desantnikov-sdalis-v-rossiyskiy-plen-1050755914.html

Девять украинских десантников сдались в российский плен

Девять украинских десантников сдались в российский плен

Sputnik Абхазия

Десантники воспользовались отдельным каналом радиосвязи, выделенным Минобороны для украинских военных, желающих сложить оружие. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T18:43+0300

2024-04-13T18:43+0300

2024-04-13T18:43+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в российский плен, сообщает Министерство обороны России. Украинские военные рассказали, что военное руководство плохо планирует боевые действия и ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, из-за чего в подразделениях появляются панические настроения. Для того, чтобы сдаться, они использовали отдельный канал связи - радиочастоту с особым позывным "Волга", которую Минобороны России выделило специально для этих целей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/dvadtsat-odin-ukrainskiy-voennosluzhaschiy-sdalsya-v-plen-za-nedelyu-1050750049.html

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