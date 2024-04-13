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Первый детский фольклорист: 90 лет со дня рождения Риммы Хашба

Первый детский фольклорист: 90 лет со дня рождения Риммы Хашба

Sputnik Абхазия

Абхазский фольклорист Римма Хашба родилась 13 апреля 1934 года в Сухуме. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T13:34+0300

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Будущий специалист по народному творчеству была дочерью первого абхазского ученого-лингвиста Арсения Хашба.Бадрак Авидзба, SputnikИсследователь и поэтВ 1960 Римма Хашба на красный диплом окончила Ставропольский государственный педагогический институт имени Максима Горького по специальности "Русский язык и литература".После окончания института Хашба работала педагогом в Сухумской школе-интернате, позже устроилась в издательство "Алашара", а с 1971 года работала в Абхазском институте гуманитарных исследований.Фольклорист, доктор филологических наук Валентин Когония отметил, что в истории абхазской культуры, Римма Хашба остается как первый ученый, который исследовал абхазский детский фольклор.В 1980 году под авторством Риммы Хашба в Абхазии вышла первая научная работа, посвященная изучению детского фольклора в истории и культуре абхазского народа, а в 1981 года специалист защитила кандидатскую диссертацию на тему "Абхазский детский фольклор". Детская тема отражалась не только в научных трудах Хашба. Фольклористка посвящала детям стихотворения и даже успела выпустить четыре сборника."Что примечательно, наряду с собиранием и изданием абхазского фольклора, Римма Арсеньевна серьезно занималась и творческой деятельностью. Она писала стихи для детей, ею издан ряд сборников для детей дошкольного и школьного возраста. Ее стихи, в большинстве своем, созданы на основе абхазского детского фольклора. Они подкупают своей ритмичностью и глубиной знания детского мира", - говорит Валентин Когония.Научные трудыВ журнале "Алашара" в разное время выходили статьи Риммы Хашба "Абхазский детский фольклор и его генетическая связь с абазинским и черкесским детским фольклором", "Абхазская детская литература" и другие. На основе некоторых стихотворений композиторы создавали песни, рассказал Валентин Когония."Здесь важно подчеркнуть, что Римма Арсеньевна, и теоретически и практически хорошо знала детей, их мир. Она долгое время работала воспитателем в школе-интернате в Сухуме. Она изучила детскую психологию и написала серьезную книгу о детском фольклоре. Кроме того, она изучала разные направления абхазского устного народного творчества", - подчеркнул он.Помимо детской фольклористики, Римма Хашба также занималась изучением особенностей абхазского национального юмора. Она была одной из первых абхазских ученых, кто посвятил этой теме научные исследования. Первый абхазский детский фольклорист Римма Хашба скончалась в 2007 году на 73 году жизни.

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