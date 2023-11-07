https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/uchitsya-igrayuchi-novye-detskie-knigi-na-abkhazskom-predstavili-v-sukhume-1048970050.html

Учиться играючи: новые детские книги на абхазском представили в Сухуме

Учиться играючи: новые детские книги на абхазском представили в Сухуме

Большая часть новых книг будет направлена в детские сады и школы во всех районах Абхазии. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T20:06+0300

2023-11-07T20:06+0300

2023-11-07T20:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

абхазский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/07/1048969683_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_17d533bbbf743026eb5952a3fa78144e.jpg

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственное управление Абхазии по языковой политике презентовало четыре новых издания для детей от трех до десяти лет, рассказала Sputnik начальник управления Гунда Квициния."Словарь "Моя первая книга" предназначен для детей от трех до шести лет. Он состоит из картинок и подписей к ним, что позволяет детям легко запоминать изображенные предметы. В сборнике "Песня цветов" есть стихотворения о цветах, словарь с названиями цветов и раскраски", - отметила Квициния.С помощью книги "Время и часы" маленький читатель сможет научиться рассчитывать время на основные занятия, начиная от утреннего подъема, зарядки и завтрака, заканчивая уроками. Для того, чтобы детям было интересно читать книжку, авторы собрали в ней картинки и веселые стишки.Помимо всего прочего, издание расскажет детям об истории времяисчисления – о том, как люди в разные периоды истории определяли время по песочным, солнечным и свечным часам. Есть в ней информация и о главных часах столицы, которые установлены на здании администрации Сухума. "Еще вышла книга "Отважный заяц". Это пьеса для детей, написанная Анзором Мукба. Иллюстрации к изданию подготовил художник и мультипликатор Астамур Квициния", - отметила Гунда Квициния.Над изданиями эксперты в области абхазского языка, методисты и приглашенные художники работали около полугода.Общий тираж всех четырех книг составил 3500 экземпляров. Большая их часть будет направлена в детские сады и школы во всех районах Абхазии. Приобрести книги можно будет и в книжных магазинах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/soyuz-tvorcheskoy-molodezhi-abkhazii-vozobnovil-rabotu-v-moskve-1048950592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/tsentry-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-planiruetsya-otkryt-vo-vsekh-gorodakh-abkhazii-v-2024-godu-1048826986.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, абхазский язык