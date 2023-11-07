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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/uchitsya-igrayuchi-novye-detskie-knigi-na-abkhazskom-predstavili-v-sukhume-1048970050.html
Учиться играючи: новые детские книги на абхазском представили в Сухуме
Учиться играючи: новые детские книги на абхазском представили в Сухуме
Большая часть новых книг будет направлена в детские сады и школы во всех районах Абхазии. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T20:06+0300
2023-11-07T20:06+0300
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственное управление Абхазии по языковой политике презентовало четыре новых издания для детей от трех до десяти лет, рассказала Sputnik начальник управления Гунда Квициния."Словарь "Моя первая книга" предназначен для детей от трех до шести лет. Он состоит из картинок и подписей к ним, что позволяет детям легко запоминать изображенные предметы. В сборнике "Песня цветов" есть стихотворения о цветах, словарь с названиями цветов и раскраски", - отметила Квициния.С помощью книги "Время и часы" маленький читатель сможет научиться рассчитывать время на основные занятия, начиная от утреннего подъема, зарядки и завтрака, заканчивая уроками. Для того, чтобы детям было интересно читать книжку, авторы собрали в ней картинки и веселые стишки.Помимо всего прочего, издание расскажет детям об истории времяисчисления – о том, как люди в разные периоды истории определяли время по песочным, солнечным и свечным часам. Есть в ней информация и о главных часах столицы, которые установлены на здании администрации Сухума. "Еще вышла книга "Отважный заяц". Это пьеса для детей, написанная Анзором Мукба. Иллюстрации к изданию подготовил художник и мультипликатор Астамур Квициния", - отметила Гунда Квициния.Над изданиями эксперты в области абхазского языка, методисты и приглашенные художники работали около полугода.Общий тираж всех четырех книг составил 3500 экземпляров. Большая их часть будет направлена в детские сады и школы во всех районах Абхазии. Приобрести книги можно будет и в книжных магазинах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/soyuz-tvorcheskoy-molodezhi-abkhazii-vozobnovil-rabotu-v-moskve-1048950592.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/tsentry-izucheniya-abkhazskogo-yazyka-planiruetsya-otkryt-vo-vsekh-gorodakh-abkhazii-v-2024-godu-1048826986.html
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абхазия, новости, абхазский язык

Учиться играючи: новые детские книги на абхазском представили в Сухуме

20:06 07.11.2023
© Foto / Гунда КвицинияНовые книги для детей представили в Сухуме
Новые книги для детей представили в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2023
© Foto / Гунда Квициния
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Большая часть новых книг будет направлена в детские сады и школы во всех районах Абхазии.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственное управление Абхазии по языковой политике презентовало четыре новых издания для детей от трех до десяти лет, рассказала Sputnik начальник управления Гунда Квициния.
По ее словам, были напечатаны иллюстрированный словарь из серии "Моя первая книга", сказка-пьеса для детей "Отважный заяц" и два сборника стихотворений - "Песня цветов" с раскрасками и "Время и часы".
"Словарь "Моя первая книга" предназначен для детей от трех до шести лет. Он состоит из картинок и подписей к ним, что позволяет детям легко запоминать изображенные предметы. В сборнике "Песня цветов" есть стихотворения о цветах, словарь с названиями цветов и раскраски", - отметила Квициния.
С помощью книги "Время и часы" маленький читатель сможет научиться рассчитывать время на основные занятия, начиная от утреннего подъема, зарядки и завтрака, заканчивая уроками. Для того, чтобы детям было интересно читать книжку, авторы собрали в ней картинки и веселые стишки.
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Помимо всего прочего, издание расскажет детям об истории времяисчисления – о том, как люди в разные периоды истории определяли время по песочным, солнечным и свечным часам. Есть в ней информация и о главных часах столицы, которые установлены на здании администрации Сухума.
"Еще вышла книга "Отважный заяц". Это пьеса для детей, написанная Анзором Мукба. Иллюстрации к изданию подготовил художник и мультипликатор Астамур Квициния", - отметила Гунда Квициния.
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Над изданиями эксперты в области абхазского языка, методисты и приглашенные художники работали около полугода.
Общий тираж всех четырех книг составил 3500 экземпляров. Большая их часть будет направлена в детские сады и школы во всех районах Абхазии. Приобрести книги можно будет и в книжных магазинах.
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