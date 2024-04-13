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Под двумя крышами: чем живет Лыхненский храм спустя тысячу лет

Под двумя крышами: чем живет Лыхненский храм спустя тысячу лет

Sputnik Абхазия

Расположенный у исторической поляны Лыхнашта храм Успения Пресвятой Богородицы был построен около тысячи лет назад. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T09:00+0300

2024-04-13T09:00+0300

2024-04-13T09:27+0300

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Вот уже более десятка веков храм в селе Лыхны не перестает быть точкой притяжения верующих. Причем в наши дни не только православных Абхазии, но и тысяч паломников из других стран – в основном, конечно же, из России.Наши дниЛыхненский храм в большинстве случаев включен в дополнительный экскурсионный маршрут туристических фирм, и гостей этот культурный памятник национального значения Абхазии принимает каждый день.Автобусы с туристами останавливаются на парковке у сельского рынка. Оттуда люди идут пешком до храма. Недалеко, нужно пройти всего около 50 метров. Многие из них на обратном пути покупают лакомства, специи, сувениры и бижутерию. Некоторые не забывают поделиться своим обедом с местными бродячими собаками и сделать фото на память на фоне пасущихся на исторической поляне лошадей.Лыхненский храм по-прежнему живет в своем привычном размеренном темпе. Царящую вокруг тишину нарушают двигатели автомобилей, шепот прихожан и детский смех.Пожилой мужчина на инвалидной коляске двигался вокруг храма задом наперед. Делать это ему было явно не очень удобно. Он периодически наезжал то на бордюры, то на расставленные горшки с живыми цветами. Случайно опрокинув их, он аккуратно возвращал горшки на прежнее место.Разговорившись с нами, мужчина поведал, что около пяти лет назад попал в аварию и сломал обе ноги. Настоятель храма отец Виссарион (Аплиаа) приютил его и разрешил жить в церковных покоях. Все эти годы за ним ухаживают послушницы. На вопрос, почему он ездит на коляске "против движения", ответил, что так он разминает ноги.Кровля и фрескиТерритория содержится в чистоте. Во дворе растут цветы, посажены две ели. Каменные стены храма за тысячу лет не утратили своей прочности. Со стороны даже может показаться, что они гораздо моложе своих лет, чего не скажешь о кровле.Черепичная крыша не выдержала проверку временем и стала протекать. Для того чтобы сохранить фрески, внутреннее убранство и храм в целом, в 2012 году за счет государственных средств вокруг него были установлены строительные леса с дополнительной металлической кровлей. В тоже время двор храма был выложен камнем и проведены дренажные работы.Как рассказал служитель храма Успения Божьей матери в селе Лыхны отец Антоний (Дятлов - прим.), старую черепицу разбирать не стали, так как она неотъемлемая часть истории."Насколько известно, эта черепица относится ко времени основания этого храма. Привезли новую черепицу, но она не подошла. Реставрация такого храма требует огромных вложений, средств и профессиональных специалистов. Просто браться за такую работу – не получается", – отметил он.Дополнительная защита помогла, подчеркнул отец Антоний. Вода перестала попадать внутрь храма, что спасло уникальные фрески и иконы. Свое восхищение ими не раз высказывали многие ученые, среди которых был профессор Алексей Башкиров.В одной из своих работ он написал, что Лыхненский храм – шедевр по количеству и качеству сохранившихся в нем фресок. Роспись в храме изначально покрывала поверхность всех стен, сводов и столбов. Однако до наших дней дошли только отдельные фрагменты. И тем не менее на территории Абхазии это единственная сохранившаяся в таком объеме фресковая живопись.Пусть и не в первозданном виде, но все же сохранились фрески "Евхаристия", "Троица", "Жертвоприношение Исаака". Считается, что они выполнены талантливыми мастерами византийской школы того периода. Специалисты, изучавшие Лыхненский храм, видят здесь руку трех мастеров. Имена их неизвестны. Есть мнение, что как минимум один из художников был местным. На это указывают определенные черты фресок.К примеру, сюжет "Жертвоприношение Исаака". Согласно Евангельской версии, Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву и вместе с ним подняться на указанное Богом место. В произведениях художников византийской школы Исаак сам несет дрова в гору, а на фреске в Лыхненском храме дрова несет слуга. Это отступление от оригинала текста.Планов у государства по реставрации Лыхнынского храма пока нет. Как уточнили в Управлении капитального строительства Абхазии, такие проекты к ним не направлялись, но в 2023 году за счет бюджетных средств были отремонтированы подъездная дорога, парковки и построено новое ограждение Лыхнашты.Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что вся Лыхнашта обладает статусом заповедника и входит в перечень особо ценных земель страны, которые не подлежат отчуждению. Все расположенные на его территории древние объекты относятся к памятникам историко-культурного наследия республики.Что касается храма, из-за протечки кровли стали крошиться блоки, и властям пришлось принимать срочные меры по спасению объекта. После технического исследования храма провели дренажные работы для отвода воды и возвели дополнительную кровлю над ним.Большой ценностью и одновременно большой бедой Сангулия назвал тот факт, что Лыхненский храм за все время существования никогда не подвергался изменениям."Кровля состоит из нескольких слоев черепицы, которые уложены с помощью раствора. Отдирать их нельзя. Их нужно аккуратно снять, перебрать и пропитать. Пригодную для дальнейшего использования оригинальную черепицу нужно будет установить со стороны входа в храм, а реплику – на крышу позади него, чтобы новая черепица была не так видна", – считает он.Фрески в Лыхненском храме пока в удовлетворительном состоянии, констатировал Сангулия, но при этом добавил, что неизвестно, сколько еще времени они выдержат с учетом влияющих на них внешних факторов. Речь идет о перепадах температуры, скапливающемся на стенах конденсате во время служб от дыхания людей и зажженных свечей.По мнению Сангулия, необходимо применить современные технологии для пропитки фресок и их сохранения."Как вы знаете, в свое время 28 храмов было передано Абхазской православной церкви, согласно решению правительства. Прописаны обязательства о том, что она (АПЦ - прим.) должна следить за храмами, проводить работы, но возможностей делать все это, как мы видим, у нее нет. С привлечением государства и представителей церкви мы должны решить, что мы будем делать", – уверен Сангулия.Крещение и реликвииПо словам отца Антония, надолго Лыхненский храм никогда не закрывался. Даже в советское время или во время Отечественной войны народа Абхазии службы периодически проводились. В наши дни богослужения там проходят по субботам, воскресеньям и по большим праздникам.В Лыхненском храме хранится пожертвованный прихожанами мощевик святых и одна из главных реликвий – икона Божьей Матери Знамение, которую в начале XIX века от царской семьи Романовых подарили Лыхненскому храму с наказом обустроить там мужскую обитель.Вечное пристанищеПосетив Лыхнынский храм, невозможно не обратить внимания на могилы и надгробные камни у слева и справа у входа. Общеизвестно, что нередко на территории храмов и церквей предавали земле усопших, а вблизи домов Божьих появлялись кладбища.В одной из таких могил в храме села Лыхны погребен легендарный корнет Константин Лакербай, который вошел в историю Абхазии и России как командир "Абхазской сотни" в годы Первой мировой войны.Согласно некоторым данным, именно отец Константина Шахан Лакербай создал эту дивизию изначально из 150 молодых добровольцев из Абхазии, которые вместе с ним воевали в составе Русской армии.Над могилой установлена мраморная табличка с фотографией корнета и надписью: "Легендарный корнет Лакербай К.Ш. 1871-1916". Офицер кавалерийского полка из Абхазии погиб от вражеской пули в возрасте 45 лет.Земли храма также приняли некоего ученика 6-го Сухумского реального училища Дмитрия Губеладзе, который был там захоронен в 1912 году. Ему было всего 17 лет. Что произошло с подростком, нигде не указано, но на каменном кресте надпись: "Дорогому Володе от скорбящих сестер".20 февраля 1909 года в возрасте 24 лет ушла из жизни Ольга Николаевна Галагутова, чья могила слева от храма. На табличке указано, что фамилия ее по рождению Джологуа.Лыхненский храм стал вечной обителью также для его настоятеля протоиерея Петра Федоровича Самсонова. Он служил в этом храме с 1965 по 2012 годы. Он ушел из жизни в возрасте 87 лет.Внутри самого храма есть две усыпальницы – младшего сына владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба Сафарбея (в крещении Георгий – прим.) и сына последнего владетельного князя страны Михаила Чачба-Шервашидзе, которого тоже звали Георгий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220820/sokrovische-lykhnenskogo-khrama-1041018746.html

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