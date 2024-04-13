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Выставка молодых художников открылась на площади имени Багапш в Сухуме
Выставка молодых художников открылась на площади имени Багапш в Сухуме
Sputnik Абхазия
Мероприятие организовано Молодежным движением Абхазии при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту. 13.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-13T14:52+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка молодых художников и лекция "Основы искусства" прошли на площади имени Сергея Багапш в Сухуме в субботу, 13 апреля. Лекцию посвященную основам искусства, для участников выставки и посетителей прочел директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. "Мы пригласили такого опытного человека, художника, чтобы он поделился опытом с ребятами, которые только начинают. Мы поставили отдельный микрофон, чтобы зрители могли подходить, задавать вопросы", - добавил Копылов. Для посетителей выставки также выступили молодые артисты. Они исполнили несколько абхазских и мировых хитов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/proekt-art-rezidentsiya-guma-zapustitsya-v-mae-1050633823.html
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абхазия, сухум
абхазия, сухум

Выставка молодых художников открылась на площади имени Багапш в Сухуме

14:52 13.04.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Мероприятие организовано Молодежным движением Абхазии при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка молодых художников и лекция "Основы искусства" прошли на площади имени Сергея Багапш в Сухуме в субботу, 13 апреля.
"Каждый месяц мы проводим одно крупное мероприятие. В январе у нас были поэтические вечера, в феврале - концерт. На этой выставке представлены работы членов организации, начинающих художников, студентов факультета искусств АГУ", - сказал руководитель Молодежного движения Абхазии Игнат Копылов и добавил, что участники впервые представляют свои работы широкой аудитории.
Лекцию посвященную основам искусства, для участников выставки и посетителей прочел директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Выставка молодых художников открылась на площади имени Сергея Багапш в Сухуме
"Мы пригласили такого опытного человека, художника, чтобы он поделился опытом с ребятами, которые только начинают. Мы поставили отдельный микрофон, чтобы зрители могли подходить, задавать вопросы", - добавил Копылов.
Для посетителей выставки также выступили молодые артисты. Они исполнили несколько абхазских и мировых хитов.
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