https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/vystavka-molodykh-khudozhnikov-otkrylas-na-ploschadi-imeni-bagapsh-v-sukhume-1050753966.html

Выставка молодых художников открылась на площади имени Багапш в Сухуме

Выставка молодых художников открылась на площади имени Багапш в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мероприятие организовано Молодежным движением Абхазии при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T14:52+0300

2024-04-13T14:52+0300

2024-04-13T14:52+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка молодых художников и лекция "Основы искусства" прошли на площади имени Сергея Багапш в Сухуме в субботу, 13 апреля. Лекцию посвященную основам искусства, для участников выставки и посетителей прочел директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. "Мы пригласили такого опытного человека, художника, чтобы он поделился опытом с ребятами, которые только начинают. Мы поставили отдельный микрофон, чтобы зрители могли подходить, задавать вопросы", - добавил Копылов. Для посетителей выставки также выступили молодые артисты. Они исполнили несколько абхазских и мировых хитов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240330/proekt-art-rezidentsiya-guma-zapustitsya-v-mae-1050633823.html

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