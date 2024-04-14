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Аслан Бжания поздравил Вадима Красносельского с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Вадима Красносельского с днем рождения
Sputnik Абхазия
Президент Приднестровья Вадим Красноселький родился 14 апреля 1970 года, сегодня ему исполняется 54 года. 14.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-14T18:00+0300
2024-04-14T18:00+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего приднестровского коллегу Вадима Красносельского с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил, что преданность Красноселького в деле защиты интересов ПМР служит ярким примером добросовестного и беззаветного служения Родине, и под его руководством Приднестровье успешно развивается как демократическое и независимое государство.Бжания пожелал Красносельскому крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Приднестровья - благополучия и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-dogovorakh-abkhazii-s-pridnestrovem--1049928806.html
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абхазия, новости, приднестровская молдавская республика, аслан бжания
абхазия, новости, приднестровская молдавская республика, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил Вадима Красносельского с днем рождения
Президент Приднестровья Вадим Красноселький родился 14 апреля 1970 года, сегодня ему исполняется 54 года.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего приднестровского коллегу Вадима Красносельского с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Глава государства отметил, что преданность Красноселького в деле защиты интересов ПМР служит ярким примером добросовестного и беззаветного служения Родине, и под его руководством Приднестровье успешно развивается как демократическое и независимое государство.
"Убежден в дальнейшем сближении наших народов и укреплении дружеских и партнерских взаимоотношений", - говорится в поздравлении.
Бжания пожелал Красносельскому крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Приднестровья - благополучия и процветания.