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Аслан Бжания поздравил Вадима Красносельского с днем рождения

Аслан Бжания поздравил Вадима Красносельского с днем рождения

Sputnik Абхазия

Президент Приднестровья Вадим Красноселький родился 14 апреля 1970 года, сегодня ему исполняется 54 года. 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T18:00+0300

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2024-04-14T18:00+0300

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего приднестровского коллегу Вадима Красносельского с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил, что преданность Красноселького в деле защиты интересов ПМР служит ярким примером добросовестного и беззаветного служения Родине, и под его руководством Приднестровье успешно развивается как демократическое и независимое государство.Бжания пожелал Красносельскому крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Приднестровья - благополучия и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-dogovorakh-abkhazii-s-pridnestrovem--1049928806.html

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