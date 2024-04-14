https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-dlya-teatralov-1050759291.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли для театралов

Культурная афиша Абхазии: спектакли для театралов

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 15 по 21 апреля. 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T18:32+0300

2024-04-14T18:32+0300

2024-04-14T18:33+0300

в абхазии

абхазия

театр

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/13/1031868631_0:106:1400:894_1920x0_80_0_0_a9fab4f239f3f9043ced1cffb3d6e781.jpg

Предстоящая неделя насыщена интересными и яркими спектаклями, которые будут проходить в театрах Абхазии почти каждый день. Начало всех постановок в 19:00. Sputnik Абхазский государственный драматический театр Спектакль “Дорогая Памела” в постановке Адгура Кове покажут в Абхазском драматическом театре 16 апреля. В постановке играют сразу три поколения актеров: Виолетта Маан, Майя Джикирба, Лаврик Ахба, Адгур Малия, Гарри Аджинджал, Лана Джопуа, Гудиса Тодуа. Государственный русский театр драмы имени Искандера Моноспектакль "В лучах" пройдет в РУСДРАМе 15 апреля. Это история жизни польской и французской ученой-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри. Ее образ вырастает из неизвестных ранее писем самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях. Спектакль "Енджи-Ханум, обойденная счастьем" по мотивам повести Даура Зантария покажут на сцене РУСДРАМа 16 апреля. 18 апреля состоится очередной показ спектакля "Последний из ушедших” по знаменитому роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Историческая драма повествует об убыхском народе, который издавна жил на Западном Кавказе по соседству с абхазами и адыгами, но в 1864 году в результате Кавказской войны был вынужден покинуть родной край. "Сто лет одиночества" по творчеству Габриэля Гарсии Маркеса смогут увидеть зрители РУСДРАМа 20 апреля. Это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии до эпоса и философской притчи. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера “Рассказ мула старого Хабуга” сыграют актеры РУСДРАМа 21 апреля. Режиссер-постановщик спектакля Антон Корнилов. Государственный молодежный театр 17 апреля в Абхазском Молодежном театре состоится показ спектакля "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/rabota-na-vyezde-rusdram-zavershil-moskovskie-gastroli-1050730729.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, театр, культура