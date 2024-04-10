https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/rabota-na-vyezde-rusdram-zavershil-moskovskie-gastroli-1050730729.html

Работа на выезде: РУСДРАМ завершил московские гастроли

Работа на выезде: РУСДРАМ завершил московские гастроли

Sputnik Абхазия

В течение четырех дней в театральном центре "На Страстном" и театре "EtCetera" РУСДРАМ показал шесть спектаклей: "В лучах", "Красавца мужчину", "Последнего из... 10.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-10T18:05+0300

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МОСКВА, 10 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Московские гастроли РУСДРАМа завершились в театре "EtCetera" спектаклем "Кровавая свадьба" во вторник, 9 апреля. Постановка создавалась во времена пандемии, и работа над ним из-за ограничений велась дольше запланированного. Вместе с "Кровавой свадьбой" в тот период родился и спектакль "Радость вопреки всему", и это дорогие сердцу работы, отметила режиссер-постановщик Мария Романова. "Я оказалась с детьми в Абхазии, перекрыли границу, на улицах никого. То репетировали, когда можно было, то пережидали в Афоне. И Абхазия, и Театр Искандера для меня – глубочайшая любовь. "Кровавая свадьба" – знаковый спектакль, с которого и началась моя встреча с труппой и потрясающим директором. Это был ожог сердца. Работа получилась красивой. Артисты в ней выкладываются с горящими сердцами. Спектакль хорошо принимается зрителем, в нем есть магия, там есть любовь, а все, что сделано с любовью, особенно ценно", – сказала режиссер. Художник по свету Илларион Пасания рассказал, что с труппой он гастролирует почти пять лет и за это время уже многому научился. "Я гастролирую не так долго, но уже много разных площадок освоил. Основная задача – за короткое время принять верные решения, чтобы подготовить сцену к работе. Раньше особой технической сложностью было наличие разных систем управления светом, но сейчас я владею многими из них, почти со всеми знаком. Мы ничего не возим с собой из оборудования, но везем свои декорации. Иногда нам делают в самом театре декорации, копии наших. Мы можем перевесить местное оборудование, иногда отказываемся от чего-то своего, гастроли не обходятся без жертв", – добавил Пасания. Работа на выезде – это всегда двойная нагрузка и ответственность, отметила начальник костюмерного цеха Диана Нодия."Нет права на ошибку. Для меня сложность заключается в подготовке к гастролям. Ошибка в документации может осложнить переезд через границу. Костюмер должен собрать спектакль на гастроли, провести его на незнакомой площадке и собрать снова. Работа дома, естественно, всегда проще. Из всех спектаклей, побывавших в Москве, самый сложный для нашего цеха "Софичка" из-за большого количества костюмов и быстрых переодеваний", – призналась Нодия. Большие московские гастроли Театра Искандера проходили с 6 по 9 апреля при поддержке Министерства культуры Абхазии, "Мистраль Трейдинг", главы Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба и официального партнера театра – компании "А-Мобайл".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/v-moskvu-nachalis-bolshie-gastroli-rusdrama-1050692808.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240403/khintba-o-gastrolyakh-v-moskvu-ochen-khochetsya-chtoby-zritel-nas-esche-bolshe-polyubil----1050661868.html

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