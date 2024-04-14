https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html

МИД: Сухум и Цхинвал поддерживают перенос Женевских дискуссий в другую страну

МИД: Сухум и Цхинвал поддерживают перенос Женевских дискуссий в другую страну

Sputnik Абхазия

Россия переводит практическую плоскость вопрос о переносе Женевских дискуссий в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария... 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T12:53+0300

2024-04-14T12:53+0300

2024-04-14T12:53+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия и Южная Осетия поддерживают идею переноса Женевских дискуссий в другую страну, сказал Sputnik замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба. По словам Тужба, претензии Москвы к Швейцарии заключаются в том, что она перестала занимать нейтральную позицию, в том числе, в отношении России. Так Берн на фоне принятой концепции соблюдения нейтралитета в международных и военно-политических делах присоединился к антироссийским санкциям, таким образом нарушая взятые на себя обязательства. "Эту идею поддержала и наша делегация, и югоосетинские коллеги. У нас тоже есть свои претензии к Швейцарии. Они заключаются, в частности, в ужесточении визовой политики. В последнее время мы сталкиваемся с серьезными проблемами при получении виз для приезда на переговоры. Это связано с тем, что Швейцария присоединилась к очередному пакету общеевропейских санкций", - рассказал Ираклий Тужба.По словам замглавы МИД, вопрос переноса Женевских дискуссий пока находится на уровне обсуждения и конкретных решений по нему еще не принято, для этого нужно согласие всех участников переговоров. В качестве подходящих стран Абхазия, Россия и Южная Осетия рассматривают Беларусь и Сербию. Грузинские оппоненты пока не высказывались по этому поводу, но, вероятнее всего, они будут против, добавил Тужба. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/zakharova-zayavila-chto-rossiya-stavit-vopros-o-perenose-zhenevskikh-diskussiy-1050756867.html

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