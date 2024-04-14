https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/zakharova-zayavila-chto-rossiya-stavit-vopros-o-perenose-zhenevskikh-diskussiy-1050756867.html

Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе Женевских дискуссий

Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе Женевских дискуссий

Sputnik Абхазия

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии... 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T10:08+0300

2024-04-14T10:08+0300

2024-04-14T10:08+0300

абхазия

южная осетия

женевские дискуссии

россия

мария захарова

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/08/1047383397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16b6eb6373883992038d14c1bf138562.jpg

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Россия переводит практическую плоскость вопрос о переносе Женевских дискуссий в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата", - заявила Захарова.На роль посредников претендуют несколько государств, и некоторые из них уже дали согласие на это, добавила она. В данный момент консультации продолжаются.Мария Захарова подчеркнула, что Абхазия и Южная Осетия полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/obespokoennost-prisutstviem-nato-v-gruzii-vyrazili-na-zhenevskikh-dikussiyakh-1050691486.html

абхазия

южная осетия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, южная осетия, женевские дискуссии, россия, мария захарова