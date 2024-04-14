https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/zakharova-zayavila-chto-rossiya-stavit-vopros-o-perenose-zhenevskikh-diskussiy-1050756867.html
Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе Женевских дискуссий
Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе Женевских дискуссий
Sputnik Абхазия
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии... 14.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-14T10:08+0300
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женевские дискуссии
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Россия переводит практическую плоскость вопрос о переносе Женевских дискуссий в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата", - заявила Захарова.На роль посредников претендуют несколько государств, и некоторые из них уже дали согласие на это, добавила она. В данный момент консультации продолжаются.Мария Захарова подчеркнула, что Абхазия и Южная Осетия полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/obespokoennost-prisutstviem-nato-v-gruzii-vyrazili-na-zhenevskikh-dikussiyakh-1050691486.html
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абхазия, южная осетия, женевские дискуссии, россия, мария захарова
абхазия, южная осетия, женевские дискуссии, россия, мария захарова
Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе Женевских дискуссий
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Россия переводит практическую плоскость вопрос о переносе Женевских дискуссий в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что доверие к Швейцарии как к нейтральному посреднику в международных делах теряется.
"На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата", - заявила Захарова.
На роль посредников претендуют несколько государств, и некоторые из них уже дали согласие на это, добавила она. В данный момент консультации продолжаются.
Мария Захарова подчеркнула, что Абхазия и Южная Осетия полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет.