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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T19:20+0300

2024-04-14T19:20+0300

2024-04-14T19:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В понедельник, 15 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами слабый дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии