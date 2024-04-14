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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 14.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-14T19:20+0300
2024-04-14T19:20+0300
2024-04-14T19:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В понедельник, 15 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами слабый дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В понедельник, 15 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами слабый дождь, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.