https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/bolee-250-zhivotnykh-prosterilizovali-v-gagre-1050770225.html

Более 250 животных простерилизовали в Гагре

Более 250 животных простерилизовали в Гагре

Sputnik Абхазия

Бесплатную акцию по стерилизации проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T23:47+0300

2024-04-15T23:47+0300

2024-04-15T23:47+0300

в абхазии

абхазия

гагра

бездомные животные

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Более 250 животных простерилизовали с начала бесплатной акции в Гагре, рассказала радио Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.Бесплатную акцию по стерилизации хозяйских и бездомных животных в Абхазии проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. Они прибыли в республику по приглашению Саиды Отырба. Первые три дня акции проходили в поселке Цандрипш. С 14 апреля в Гагре принимали животных из Нового Афона и Гала, 15 апреля – из Сухума и Агудзеры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/aktsiyu-po-besplatnoy-sterilizatsii-sobak-provedut-v-abkhazii-1050547482.html

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