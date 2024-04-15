https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/bolee-250-zhivotnykh-prosterilizovali-v-gagre-1050770225.html
Более 250 животных простерилизовали в Гагре
Более 250 животных простерилизовали в Гагре
Sputnik Абхазия
Бесплатную акцию по стерилизации проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T23:47+0300
2024-04-15T23:47+0300
2024-04-15T23:47+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Более 250 животных простерилизовали с начала бесплатной акции в Гагре, рассказала радио Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.Бесплатную акцию по стерилизации хозяйских и бездомных животных в Абхазии проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. Они прибыли в республику по приглашению Саиды Отырба. Первые три дня акции проходили в поселке Цандрипш. С 14 апреля в Гагре принимали животных из Нового Афона и Гала, 15 апреля – из Сухума и Агудзеры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/aktsiyu-po-besplatnoy-sterilizatsii-sobak-provedut-v-abkhazii-1050547482.html
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абхазия, гагра, бездомные животные, стерилизация
абхазия, гагра, бездомные животные, стерилизация
Более 250 животных простерилизовали в Гагре
Бесплатную акцию по стерилизации проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Более 250 животных простерилизовали с начала бесплатной акции в Гагре, рассказала радио Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.
"Результат очень положительный. Если честно, мы сами такого не ожидали. Мы знали, что очень много бездомных животных, но мы не думали, что приедут из других городов так активно", – сказала Отырба.
Бесплатную акцию по стерилизации хозяйских и бездомных животных в Абхазии проводят Фонд Бриджит Бардо и Немецкая ассоциация защиты животных. Они прибыли в республику по приглашению Саиды Отырба.
Первые три дня акции проходили в поселке Цандрипш. С 14 апреля в Гагре принимали животных из Нового Афона и Гала, 15 апреля – из Сухума и Агудзеры.