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https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/organam-prokuratury-abkhazii-ispolnilos-30-let-1050764223.html
Органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет
Органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет
Sputnik Абхазия
Органы прокуратуры республики учреждены 15 апреля 1994 года Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T13:35+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. 15 апреля органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие к юбилею прошло в Кабмине. В нем участвовал президент Аслан Бжания. Он поздравил сотрудников органов прокуратуры Абхазии с юбилеем. Глава государства от имени народа республики поблагодарил работников прокуратуры за достойный вклад в усиление государственности. Абхазских коллег поздравил генпрокурор России Игорь Краснов. "Считаю важным развивать потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и приумножать общие исторические традиции во благо наших братских народов", – говорится в поздравлении, которое зачитал Сергей Григоренко.Указ об учреждении органов прокуратуры Абхазии 15 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета республики Владислав Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/genprokuratura-otchitalas-o-rabote-za-proshlyy-god--1050178002.html
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абхазия, сухум, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, сухум, генеральная прокуратура абхазии

Органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет

13:35 15.04.2024 (обновлено: 14:49 15.04.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукТоржественное мероприятие приуроченное 30 летию прокуратуры
Торжественное мероприятие приуроченное 30 летию прокуратуры - Sputnik Абхазия, 1920, 15.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Органы прокуратуры республики учреждены 15 апреля 1994 года Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. 15 апреля органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие к юбилею прошло в Кабмине.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры

© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры

1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры

2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественное мероприятие, приуроченное 30-летию прокуратуры

В нем участвовал президент Аслан Бжания. Он поздравил сотрудников органов прокуратуры Абхазии с юбилеем. Глава государства от имени народа республики поблагодарил работников прокуратуры за достойный вклад в усиление государственности.
Абхазских коллег поздравил генпрокурор России Игорь Краснов.
"Считаю важным развивать потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и приумножать общие исторические традиции во благо наших братских народов", – говорится в поздравлении, которое зачитал Сергей Григоренко.
Указ об учреждении органов прокуратуры Абхазии 15 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета республики Владислав Ардзинба.
Генпрокуратура отчиталась о работе за прошлый год - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2024
В Абхазии
Генпрокуратура отчиталась о работе за прошлый год
15 февраля, 17:45
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