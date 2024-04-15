СУХУМ, 15 апр – Sputnik. 15 апреля органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие к юбилею прошло в Кабмине. В нем участвовал президент Аслан Бжания. Он поздравил сотрудников органов прокуратуры Абхазии с юбилеем. Глава государства от имени народа республики поблагодарил работников прокуратуры за достойный вклад в усиление государственности. Абхазских коллег поздравил генпрокурор России Игорь Краснов. "Считаю важным развивать потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и приумножать общие исторические традиции во благо наших братских народов", – говорится в поздравлении, которое зачитал Сергей Григоренко.Указ об учреждении органов прокуратуры Абхазии 15 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета республики Владислав Ардзинба.
В нем участвовал президент Аслан Бжания. Он поздравил сотрудников органов прокуратуры Абхазии с юбилеем. Глава государства от имени народа республики поблагодарил работников прокуратуры за достойный вклад в усиление государственности.
Абхазских коллег поздравил генпрокурор России Игорь Краснов.
"Считаю важным развивать потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и приумножать общие исторические традиции во благо наших братских народов", – говорится в поздравлении, которое зачитал Сергей Григоренко.
Указ об учреждении органов прокуратуры Абхазии 15 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета республики Владислав Ардзинба.