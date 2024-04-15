https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/organam-prokuratury-abkhazii-ispolnilos-30-let-1050764223.html

Органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет

Органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет

Sputnik Абхазия

Органы прокуратуры республики учреждены 15 апреля 1994 года Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T13:35+0300

2024-04-15T13:35+0300

2024-04-15T14:49+0300

в абхазии

абхазия

сухум

генеральная прокуратура абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0f/1050763232_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_75d8cabc6107a98b721c1f8e9db4837b.jpg

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. 15 апреля органам прокуратуры Абхазии исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие к юбилею прошло в Кабмине. В нем участвовал президент Аслан Бжания. Он поздравил сотрудников органов прокуратуры Абхазии с юбилеем. Глава государства от имени народа республики поблагодарил работников прокуратуры за достойный вклад в усиление государственности. Абхазских коллег поздравил генпрокурор России Игорь Краснов. "Считаю важным развивать потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и приумножать общие исторические традиции во благо наших братских народов", – говорится в поздравлении, которое зачитал Сергей Григоренко.Указ об учреждении органов прокуратуры Абхазии 15 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета республики Владислав Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/genprokuratura-otchitalas-o-rabote-za-proshlyy-god--1050178002.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, генеральная прокуратура абхазии