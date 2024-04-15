https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/prezentatsiya-knig-ekateriny-bebia-proshla-v-sankt-peterburge-1050770063.html
Презентация книг Екатерины Бебиа прошла в Санкт-Петербурге
Презентация книг Екатерины Бебиа прошла в Санкт-Петербурге
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Презентация книг доктора филологических наук, профессора АГУ Екатерины Бебиа прошла в Санкт-Петербурге. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T23:17+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Презентация книг доктора филологических наук, профессора АГУ Екатерины Бебиа прошла в Санкт-Петербурге. В Российской национальной библиотеке публицист представила 12 книг, изданных за последние 10 лет.На встрече присутствовали студенты АГУ и представители абхазской диаспоры, которые долгое время живут в в Санкт-Петербурге.Собравшимся также показали отдельные фрагменты документальных фильмов тележурналиста Екатерины Бебиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/prezentatsiya-novoy-knigi-ekateriny-bebia-pisma-napisannye-krovyu-proshla-v-agu-1048281404.html
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Презентация книг Екатерины Бебиа прошла в Санкт-Петербурге СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Презентация книг доктора филологических наук, профессора АГУ Екатерины Бебиа прошла в Санкт-Петербурге.
В Российской национальной библиотеке публицист представила 12 книг, изданных за последние 10 лет.
© Foto / Екатерина Бебиа Презентация книг Екатерины Бебиа в Санкт-Петербурге
Презентация книг Екатерины Бебиа в Санкт-Петербурге
© Foto / Екатерины Бебиа Презентация книг Екатерины Бебиа в Санкт-Петербурге
Презентация книг Екатерины Бебиа в Санкт-Петербурге
Презентация книг Екатерины Бебиа в Санкт-Петербурге
Презентация книг Екатерины Бебиа в Санкт-Петербурге
На встрече присутствовали студенты АГУ и представители абхазской диаспоры, которые долгое время живут в в Санкт-Петербурге.
Собравшимся также показали отдельные фрагменты документальных фильмов тележурналиста Екатерины Бебиа.