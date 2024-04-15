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Прогноз погоды в Абхазии на 16 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 16 апреля
Sputnik Абхазия
Во вторник территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T17:27+0300
2024-04-15T17:27+0300
2024-04-15T17:47+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление нестабильное. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем до +25°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 16 апреля
17:27 15.04.2024 (обновлено: 17:47 15.04.2024)
Во вторник территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем до +25°С.
Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.