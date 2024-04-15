https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-16-aprelya-1050766701.html

Прогноз погоды в Абхазии на 16 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 16 апреля

Sputnik Абхазия

Во вторник территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T17:27+0300

2024-04-15T17:27+0300

2024-04-15T17:47+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Во вторник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман.Атмосферное давление нестабильное. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем до +25°С.Температура морской воды +13°С. Волнение моря 1-2 балла.

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абхазия, погода в абхазии