https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/trapsh-o-pogode-v-kontse-aprelya-po-vesennemu-teplo--1050762915.html

Трапш о погоде в конце апреля: по-весеннему тепло

Трапш о погоде в конце апреля: по-весеннему тепло

Sputnik Абхазия

О погоде в Абхазии на вторую половину апреля в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

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Трапш о погоде на конец апреля: по-весеннему тепло Sputnik Абхазия Трапш о погоде на конец апреля: по-весеннему тепло

С 15 по 30 апреля в Абхазии пройдут дожди разной интенсивности. Ночные температуры будут достигать 8-13 градусов, а вот днем воздух прогреется до 15-20 градусов, в отдельные дни до 22 градусов. В основном на территории страны будут облачные дни, без осадков.Подробности слушайте в подкасте

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