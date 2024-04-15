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Трапш о погоде в конце апреля: по-весеннему тепло
Трапш о погоде в конце апреля: по-весеннему тепло
Sputnik Абхазия
О погоде в Абхазии на вторую половину апреля в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T15:25+0300
2024-04-15T15:25+0300
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Трапш о погоде на конец апреля: по-весеннему тепло
Sputnik Абхазия
Трапш о погоде на конец апреля: по-весеннему тепло
С 15 по 30 апреля в Абхазии пройдут дожди разной интенсивности. Ночные температуры будут достигать 8-13 градусов, а вот днем воздух прогреется до 15-20 градусов, в отдельные дни до 22 градусов. В основном на территории страны будут облачные дни, без осадков.Подробности слушайте в подкасте
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подкасты, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде в конце апреля: по-весеннему тепло
15:25 15.04.2024 (обновлено: 15:26 15.04.2024)
О погоде в Абхазии на вторую половину апреля в интервью радио Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
С 15 по 30 апреля в Абхазии пройдут дожди разной интенсивности. Ночные температуры будут достигать 8-13 градусов, а вот днем воздух прогреется до 15-20 градусов, в отдельные дни до 22 градусов. В основном на территории страны будут облачные дни, без осадков.
Подробности слушайте в подкасте