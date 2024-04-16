https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/den-kosmonavtiki-otmetili-v-dome-moskvy-v-sukhume-1050784733.html

День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме

День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме

Sputnik Абхазия

День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T23:08+0300

2024-04-16T23:08+0300

2024-04-16T23:08+0300

в абхазии

абхазия

день космонавтики

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме.Космический инженер Андрей Афанасьев 15 апреля прочитал лекцию студентам Физмата АГУ о космосе и подготовке к первому полету. На следующий день Дом Москвы посетили ученики школы № 6 имени Комарова. Для них научный журналист Наталья Лескова провела интерактивную лекцию "Космос и мы". Школьники посетили фотовыставку, посвященную Юрию Гагарину. ⠀Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/vzaimnyy-interes-salakaya-o-vklade-abkhazii-v-rossiyskuyu-kosmonavtiku--1050748977.html

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