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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/den-kosmonavtiki-otmetili-v-dome-moskvy-v-sukhume-1050784733.html
День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме
День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме
Sputnik Абхазия
День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля. 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T23:08+0300
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в абхазии
абхазия
день космонавтики
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме.Космический инженер Андрей Афанасьев 15 апреля прочитал лекцию студентам Физмата АГУ о космосе и подготовке к первому полету. На следующий день Дом Москвы посетили ученики школы № 6 имени Комарова. Для них научный журналист Наталья Лескова провела интерактивную лекцию "Космос и мы". Школьники посетили фотовыставку, посвященную Юрию Гагарину. ⠀Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/vzaimnyy-interes-salakaya-o-vklade-abkhazii-v-rossiyskuyu-kosmonavtiku--1050748977.html
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абхазия, день космонавтики
абхазия, день космонавтики

День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме

23:08 16.04.2024
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2024
© Foto / Дом Москвы
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День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме.
Космический инженер Андрей Афанасьев 15 апреля прочитал лекцию студентам Физмата АГУ о космосе и подготовке к первому полету.
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
1/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
2/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
3/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
На следующий день Дом Москвы посетили ученики школы № 6 имени Комарова. Для них научный журналист Наталья Лескова провела интерактивную лекцию "Космос и мы". Школьники посетили фотовыставку, посвященную Юрию Гагарину. ⠀
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.
Взаимный интерес: Салакая о вкладе Абхазии в российскую космонавтику - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2024
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Взаимный интерес: Салакая о вкладе Абхазии в российскую космонавтику
12 апреля, 15:51
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