День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
© Foto / Дом Москвы
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День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. День космонавтики отметили в Доме Москвы в Сухуме.
Космический инженер Андрей Афанасьев 15 апреля прочитал лекцию студентам Физмата АГУ о космосе и подготовке к первому полету.
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
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© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
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© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
© Foto / Дом Москвы В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
3/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
1/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
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© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
3/3
© Foto / Дом Москвы
В Доме Москвы в Сухуме состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Космонавтики
На следующий день Дом Москвы посетили ученики школы № 6 имени Комарова. Для них научный журналист Наталья Лескова провела интерактивную лекцию "Космос и мы". Школьники посетили фотовыставку, посвященную Юрию Гагарину. ⠀
Мероприятие организовано при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.