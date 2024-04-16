https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-17-aprelya-1050783243.html

Прогноз погоды в Абхазии на 17 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 17 апреля

Sputnik Абхазия

В среду погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора североатлантического... 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T17:41+0300

2024-04-16T17:41+0300

2024-04-16T17:46+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 40-60%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем до +28°С.Температура морской воды +14°С. Волнение моря – 1-2 балла.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии