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Прогноз погоды в Абхазии на 17 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 17 апреля
Sputnik Абхазия
В среду погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора североатлантического... 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T17:41+0300
2024-04-16T17:41+0300
2024-04-16T17:46+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 40-60%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем до +28°С.Температура морской воды +14°С. Волнение моря – 1-2 балла.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 17 апреля
17:41 16.04.2024 (обновлено: 17:46 16.04.2024)
В среду погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора североатлантического циклона.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Относительная влажность воздух 40-60%.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем до +28°С.
Температура морской воды +14°С. Волнение моря – 1-2 балла.