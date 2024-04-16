https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/skonchalas-zhenschina-postradavshaya-v-pozhare-v-sukhume-5-aprelya-1050778546.html

Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля

Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля

Sputnik Абхазия

Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T12:02+0300

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.Состояние здоровья остальных пациентов остается крайне тяжелым, Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших вывезли в ожоговый центр в Краснодар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-detey-perevezli-v-krasnodar-1050704724.html

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