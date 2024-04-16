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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/skonchalas-zhenschina-postradavshaya-v-pozhare-v-sukhume-5-aprelya-1050778546.html
Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля
Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля
Sputnik Абхазия
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T12:02+0300
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.Состояние здоровья остальных пациентов остается крайне тяжелым, Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших вывезли в ожоговый центр в Краснодар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume-detey-perevezli-v-krasnodar-1050704724.html
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абхазия, сухум, пожар
абхазия, сухум, пожар

Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля

12:02 16.04.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Скончалась женщина, пострадавшая в пожаре в Сухуме 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.
Состояние здоровья остальных пациентов остается крайне тяжелым,
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших вывезли в ожоговый центр в Краснодар.
Работа скорой помощи в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2024
В Абхазии
Пострадавших при пожаре в Сухуме детей перевезли в Краснодар
8 апреля, 16:50
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