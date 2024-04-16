https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/tsentrobank-rossii-akkreditoval-abkhazskiy-kibit-bank-1050778301.html
Центробанк России аккредитовал абхазский "Кибит-банк"
Центробанк России аккредитовал абхазский "Кибит-банк"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Центробанк России аккредитовал абхазский "Кибит-банк". Соответствующая запись появилась в реестре ЦБ о представительствах иностранных... 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T11:58+0300
2024-04-16T11:58+0300
2024-04-16T11:58+0300
абхазия
центральный банк рф
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Центробанк России аккредитовал абхазский "Кибит-банк". Соответствующая запись появилась в реестре ЦБ о представительствах иностранных кредитных организаций в РФ. Это второй абхазский банк, аккредитованный российским регулятором. Первым был "Амра-банк". Сейчас в реестре ЦБ 24 аккредитованных иностранных банка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/bank-rossii-otozval-litsenziyu-u-kivi-banka-1050238042.html
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абхазия, центральный банк рф
абхазия, центральный банк рф
Центробанк России аккредитовал абхазский "Кибит-банк"
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Центробанк России аккредитовал абхазский "Кибит-банк". Соответствующая запись появилась в реестре ЦБ о представительствах иностранных кредитных организаций в РФ.
Это второй абхазский банк, аккредитованный российским регулятором. Первым был "Амра-банк".
Сейчас в реестре ЦБ 24 аккредитованных иностранных банка.