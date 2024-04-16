https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/v-abkhazii-izmenilis-pravila-registratsionnogo-ucheta-inostrantsev-i-lits-bez-grazhdanstva-1050784523.html
В Абхазии изменились правила регистрационного учета иностранцев и лиц без гражданства
В Абхазии изменились правила регистрационного учета иностранцев и лиц без гражданства
Sputnik Абхазия
Ранее размер единовременной пошлины вырос составлял 60 рублей. 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T21:44+0300
2024-04-16T21:44+0300
2024-04-16T22:38+0300
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Об этом Sputnik рассказала начальник правового отдела Миграционной службы Мадина Маргания.Теперь указанные лица должны встать на учет по месту пребывания и оплатить госпошлину в 200 рублей, если находятся или планируют находиться в республике больше 14 суток. Для туристов и обучающихся предусмотрен упрощенный учет: для первых при заселении в средства размещения, для вторых – при регистрации в системе образования республики. "Они в момент заселения становятся на учет, путем внесения их в книгу регистрации заселяющихся. То же самое с обучающимися, их орган в системе образования регистрирует, отправляет электронные данные, а мы просто контрольный орган. Это важный момент, фиксация иностранных граждан в нашей стране", – уточнила начальник правового отдела Миграционной службы.Маргания подчеркнула, что по закону объект размещения обязан проконтролировать поступление пошлины в госбюджет. ⠀Временно проживающие в частном секторе тоже должны зарегистрироваться по истечении 14 дней в Миграционной службе. Оплатить пошлину можно в любом банке Абхазии. ⠀По словам Маргания, подобные правила действовали и ранее. Только с 2013 года размер единовременной пошлины вырос с 60 до 200 рублей. ⠀Кроме того, становиться на учет было необходимо по истечении трех дней и только на месяц, после чего его продлевали. Сейчас россиянам можно зарегистрироваться на 90 суток, а гражданам визовых стран – на срок действия визы. ⠀Контролировать сроки пребывание иностранцев в Абхазии будет Миграционная служба. Санкция за нарушение норм закона – штраф от 4800 до 6000 рублей.
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абхазия, государственная миграционная служба абхазии, миграционная политика
абхазия, государственная миграционная служба абхазии, миграционная политика
В Абхазии изменились правила регистрационного учета иностранцев и лиц без гражданства
21:44 16.04.2024 (обновлено: 22:38 16.04.2024)
Ранее размер единовременной пошлины вырос составлял 60 рублей.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Об этом Sputnik рассказала начальник правового отдела Миграционной службы Мадина Маргания.
Теперь указанные лица должны встать на учет по месту пребывания и оплатить госпошлину в 200 рублей, если находятся или планируют находиться в республике больше 14 суток.
"Это никак не связано с платным въездом на территорию Абхазии, это не какой-то курортный сбор или плата за въезд в страну, эта та процедура, которая осуществляется уже внутри страны. По истечению 14 дней пребывания каждый иностранный гражданин должен обратиться в соответствующий орган, проинформировать, по какому адресу он будет находиться", – сказала Маргания.
Для туристов и обучающихся предусмотрен упрощенный учет: для первых при заселении в средства размещения, для вторых – при регистрации в системе образования республики.
"Они в момент заселения становятся на учет, путем внесения их в книгу регистрации заселяющихся. То же самое с обучающимися, их орган в системе образования регистрирует, отправляет электронные данные, а мы просто контрольный орган. Это важный момент, фиксация иностранных граждан в нашей стране", – уточнила начальник правового отдела Миграционной службы.
Маргания подчеркнула, что по закону объект размещения обязан проконтролировать поступление пошлины в госбюджет. ⠀
Временно проживающие в частном секторе тоже должны зарегистрироваться по истечении 14 дней в Миграционной службе. Оплатить пошлину можно в любом банке Абхазии. ⠀
По словам Маргания, подобные правила действовали и ранее. Только с 2013 года размер единовременной пошлины вырос с 60 до 200 рублей. ⠀
Кроме того, становиться на учет было необходимо по истечении трех дней и только на месяц, после чего его продлевали. Сейчас россиянам можно зарегистрироваться на 90 суток, а гражданам визовых стран – на срок действия визы. ⠀
Контролировать сроки пребывание иностранцев в Абхазии будет Миграционная служба. Санкция за нарушение норм закона – штраф от 4800 до 6000 рублей.