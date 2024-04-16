https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/v-abkhazii-izmenilis-pravila-registratsionnogo-ucheta-inostrantsev-i-lits-bez-grazhdanstva-1050784523.html

В Абхазии изменились правила регистрационного учета иностранцев и лиц без гражданства

В Абхазии изменились правила регистрационного учета иностранцев и лиц без гражданства

Sputnik Абхазия

Ранее размер единовременной пошлины вырос составлял 60 рублей. 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T21:44+0300

2024-04-16T21:44+0300

2024-04-16T22:38+0300

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Об этом Sputnik рассказала начальник правового отдела Миграционной службы Мадина Маргания.Теперь указанные лица должны встать на учет по месту пребывания и оплатить госпошлину в 200 рублей, если находятся или планируют находиться в республике больше 14 суток. Для туристов и обучающихся предусмотрен упрощенный учет: для первых при заселении в средства размещения, для вторых – при регистрации в системе образования республики. "Они в момент заселения становятся на учет, путем внесения их в книгу регистрации заселяющихся. То же самое с обучающимися, их орган в системе образования регистрирует, отправляет электронные данные, а мы просто контрольный орган. Это важный момент, фиксация иностранных граждан в нашей стране", – уточнила начальник правового отдела Миграционной службы.Маргания подчеркнула, что по закону объект размещения обязан проконтролировать поступление пошлины в госбюджет. ⠀Временно проживающие в частном секторе тоже должны зарегистрироваться по истечении 14 дней в Миграционной службе. Оплатить пошлину можно в любом банке Абхазии. ⠀По словам Маргания, подобные правила действовали и ранее. Только с 2013 года размер единовременной пошлины вырос с 60 до 200 рублей. ⠀Кроме того, становиться на учет было необходимо по истечении трех дней и только на месяц, после чего его продлевали. Сейчас россиянам можно зарегистрироваться на 90 суток, а гражданам визовых стран – на срок действия визы. ⠀Контролировать сроки пребывание иностранцев в Абхазии будет Миграционная служба. Санкция за нарушение норм закона – штраф от 4800 до 6000 рублей.

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