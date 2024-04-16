https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/v-gagre-zaderzhali-podozrevaemykh-v-sbyte-narkotikov-1050785235.html

В Гагре задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

В Гагре задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Sputnik Абхазия

Наркотики в особо крупном размере изъяли сотрудники уголовного розыска УВД по Гагрскому району. 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T23:45+0300

2024-04-16T23:45+0300

2024-04-16T23:45+0300

в абхазии

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мвд абхазии

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Двоих жителей Челябинска 34-летнего Сергея Кима и 44-летнего Сергея Бритулина задержали в Гагре. Мужчин подозревают в сбыте наркотиков, сообщило МВД Абхазии. При обыске места временного проживания задержанных милиционеры изъяли свертки с наркотиком, материал для его упаковки и электронные весы. На прилегающей территории обнаружили закопанный пакет с наркотиками, а неподалеку – четыре закладки. ⠀Эксперты установили, что изъятое вещество – метадон общим весом 462.208 грамма. ⠀Кима и Бритулина взяли под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-v-sukhume-1050230976.html

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