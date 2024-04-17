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Абесалом Кварчия встретился с представителями Совета молодых ученых Абхазии

Абесалом Кварчия встретился с представителями Совета молодых ученых Абхазии

Sputnik Абхазия

Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан в январе этого года. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T13:00+0300

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия в среду, 17 апреля, встретился с представителями Совета молодых ученых при президенте республики.Председатель Совета Милана Бжания, открывая мероприятие, рассказала о том, что по итогам первого заседания, которое прошло 4 апреля, участники выдвинули ряд идей и инициатив. В том числе они начали разрабатывать положение о стипендиальном обеспечении аспирантов, которые смогут претендовать на президентскую премию.Кроме того, идет работа по составлению межправительственных соглашений по научному сотрудничеству Абхазии и России и реализация грантовой поддержки молодых ученых.Она добавила, что для оптимизации обозначенных вопросов необходима разработанная система господдержки молодых ученых, над реализацией которой Совет молодых ученых в данное время работает."Люди науки очень самоотверженны, они преданы науке, и материально им всегда тяжело. Поддержка им обязательно нужна", – заметил Абесалом Кварчия.В продолжение он поблагодарил ректора Абхазского государственного университета Алеко Гварамия и главу АНА Зураба Джапуа за поддержку идеи создания Совета и оказание помощи молодым кадрам."Я думаю, вы еще услышите об этих ребятах, потому что они люди науки, очень глубокие, интересные. Нам приятно, что такая команда создалась, и в дальнейшем для них будут учреждены гранты и премии", – подчеркнул он.Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа позитивно оценил идею создания в республике Совета молодых ученых. При этом он отметил необходимость повышения стимула для молодежи, чтобы побудить ее заниматься наукой. Для достижения этой цели нужно создать специальный фонд, считает Джапуа."Нужно переходить к грантам, к созданию фонда. В Академии наук Абхазии и во всех институтах самая серьезная проблема – это подготовка кадров. Совет молодых ученых, созданный при президенте Абхазии, станет очень хорошим подспорьем в этом деле - в подготовке научных кадров, которые нужны нашему государству", – сказал президент АНА.Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан в январе этого года. Это решение было обусловлено высокой значимостью науки для республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/pervoe-sobranie-soveta-molodykh-uchenykh-proshlo-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1050675979.html

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