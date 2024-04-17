https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-18-aprelya-1050795101.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора Североатлантического... 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T21:24+0300

2024-04-17T21:24+0300

2024-04-17T21:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec6006f8824795c57726a0a1ec614ddd.jpg

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В четверг, 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии