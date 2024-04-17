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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора Североатлантического... 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T21:24+0300
2024-04-17T21:24+0300
2024-04-17T21:24+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В четверг, 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора Североатлантического циклона.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В четверг, 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.