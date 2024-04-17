https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/skonchalsya-muzhchina-postradavshiy-v-pozhare-v-sukhume-1050788673.html

Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме

Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме

Sputnik Абхазия

Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля, в нем пострадали четыре человека, двое из которых – дети. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T12:46+0300

2024-04-17T12:46+0300

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме 5 апреля. Об этом сообщил Минздрав Абхазии.Ранее, 16 апреля, из жизни ушла его супруга. У пары осталось двое малолетних детей, они тоже находятся в медучреждении и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших экстренно вывезли в Россию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/skonchalas-zhenschina-postradavshaya-v-pozhare-v-sukhume-5-aprelya-1050778546.html

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