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Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме
Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме
Sputnik Абхазия
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля, в нем пострадали четыре человека, двое из которых – дети. 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T12:46+0300
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме 5 апреля. Об этом сообщил Минздрав Абхазии.Ранее, 16 апреля, из жизни ушла его супруга. У пары осталось двое малолетних детей, они тоже находятся в медучреждении и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших экстренно вывезли в Россию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/skonchalas-zhenschina-postradavshaya-v-pozhare-v-sukhume-5-aprelya-1050778546.html
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Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме
12:46 17.04.2024 (обновлено: 13:12 17.04.2024)
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля, в нем пострадали четыре человека, двое из которых – дети.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Скончался мужчина, пострадавший в пожаре в Сухуме 5 апреля. Об этом сообщил Минздрав Абхазии.
После пожара его вывезли в Сочинскую горбольницу, оттуда перевезли в ожоговый центр Краснодара.
Ранее, 16 апреля, из жизни ушла его супруга. У пары осталось двое малолетних детей, они тоже находятся в медучреждении и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул 5 апреля. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших экстренно вывезли в Россию.