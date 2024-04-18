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Полторы тысячи каштанов и дубов высадят в районе села Анхуа
Полторы тысячи каштанов и дубов высадят в районе села Анхуа
Sputnik Абхазия
При работах по омоложению леса в Абхазии применяют методику смешанной посадки деревьев. 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T17:30+0300
2024-04-18T17:30+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В селе Анхуа Гудаутского района посадят 1500 каштанов, дубов и пробковых дубов, рассказала Sputnik инженер лесного хозяйства Госуправления лесного хозяйства Лана Сичинава.По ее словам, сейчас работы идут на территории Новоафонского лесничества. Сичинава уточнила, что саженцы приобрели в Абхазии и сажают в местах, где мало деревьев. Также специалисты производят работы по содействию лесным культурам путем поранения. Речь идет о прополке сорняков и кустарников на территориях, где растут ценные породы деревьев, рыхлении почвы и установке ограждений. Лана Сичинава добавила, что около 30 лет назад появилась проблема высыхания каштанов, связанная с грибковой болезнью. Периодически предпринимались попытки локального лечения деревьев, но для массовых работ возможности не было. "Сейчас мы восполняем эту породу и ведем научно-практическую работу по выведению наиболее устойчивых видов каштана", – подчеркнула она. Сичинава добавила, что работы по восстановлению леса ежегодно проводятся и в других лесхозах страны, например, в Гулрыпшском, Сухумском и Ткуарчалском районах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-vysadili-sazhentsy-pitsundskoy-sosny-1050302678.html
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абхазия, новости, леса, гудаутский район
абхазия, новости, леса, гудаутский район
Полторы тысячи каштанов и дубов высадят в районе села Анхуа
17:30 18.04.2024 (обновлено: 17:35 18.04.2024)
При работах по омоложению леса в Абхазии применяют методику смешанной посадки деревьев.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В селе Анхуа Гудаутского района посадят 1500 каштанов, дубов и пробковых дубов, рассказала Sputnik инженер лесного хозяйства Госуправления лесного хозяйства Лана Сичинава.
По ее словам, сейчас работы идут на территории Новоафонского лесничества.
"Там появятся 1500 деревьев ценных пород. Они будут смешанными, отдельно каштан мы не сажаем. Мы его обязательно сажаем с другими породами деревьев, так как при такой методике приживаемость лучше", – объяснила она.
Сичинава уточнила, что саженцы приобрели в Абхазии и сажают в местах, где мало деревьев.
Также специалисты производят работы по содействию лесным культурам путем поранения. Речь идет о прополке сорняков и кустарников на территориях, где растут ценные породы деревьев, рыхлении почвы и установке ограждений.
Лана Сичинава добавила, что около 30 лет назад появилась проблема высыхания каштанов, связанная с грибковой болезнью. Периодически предпринимались попытки локального лечения деревьев, но для массовых работ возможности не было.
"Сейчас мы восполняем эту породу и ведем научно-практическую работу по выведению наиболее устойчивых видов каштана", – подчеркнула она.
Сичинава добавила, что работы по восстановлению леса ежегодно проводятся и в других лесхозах страны, например, в Гулрыпшском, Сухумском и Ткуарчалском районах.