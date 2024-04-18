https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/poltory-tysyachi-kashtanov-i-dubov-vysadyat-v-rayone-sela-ankhua-1050799302.html

Полторы тысячи каштанов и дубов высадят в районе села Анхуа

Полторы тысячи каштанов и дубов высадят в районе села Анхуа

Sputnik Абхазия

При работах по омоложению леса в Абхазии применяют методику смешанной посадки деревьев. 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T17:30+0300

2024-04-18T17:30+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В селе Анхуа Гудаутского района посадят 1500 каштанов, дубов и пробковых дубов, рассказала Sputnik инженер лесного хозяйства Госуправления лесного хозяйства Лана Сичинава.По ее словам, сейчас работы идут на территории Новоафонского лесничества. Сичинава уточнила, что саженцы приобрели в Абхазии и сажают в местах, где мало деревьев. Также специалисты производят работы по содействию лесным культурам путем поранения. Речь идет о прополке сорняков и кустарников на территориях, где растут ценные породы деревьев, рыхлении почвы и установке ограждений. Лана Сичинава добавила, что около 30 лет назад появилась проблема высыхания каштанов, связанная с грибковой болезнью. Периодически предпринимались попытки локального лечения деревьев, но для массовых работ возможности не было. "Сейчас мы восполняем эту породу и ведем научно-практическую работу по выведению наиболее устойчивых видов каштана", – подчеркнула она. Сичинава добавила, что работы по восстановлению леса ежегодно проводятся и в других лесхозах страны, например, в Гулрыпшском, Сухумском и Ткуарчалском районах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-vysadili-sazhentsy-pitsundskoy-sosny-1050302678.html

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