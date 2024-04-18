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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием западной окраины южного циклона. 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T16:46+0300

2024-04-18T16:46+0300

2024-04-18T16:46+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. В пятницу, 19 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. До полудня ожидается дождь, гроза.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.

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абхазия, погода в абхазии