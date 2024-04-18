https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/pyat-izdaniy-na-abkhazskom-prezentovali-v-gosupravlenii-po-yazykovoy-politike--1050800736.html

Пять изданий на абхазском презентовали в Госуправлении по языковой политике

Пять изданий на абхазском презентовали в Госуправлении по языковой политике

Sputnik Абхазия

Общий тираж изданий - 2500 экземпляров, приобрести их можно в книжных магазинах. 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T19:53+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Пять новых изданий на абхазском для детей и взрослых презентовали в Госуправлении по языковой политике. Об этом сообщает "Апсныпресс". Вторая книга - "Пособие для ведения делопроизводства на абхазском языке". Для удобства использования оно составлено на абхазском и русском. В нем есть образцы большинства документов и бланков, которые используются госструктурами и организациями. Кроме того, было опубликовано два сборника стихотворений - "Солнце светит" с детскими стихами Платона Бебиа и "Солнце моей Родины" Владимира Цвинария. Еще одна книга для детей - сказки Ганса Христиана Андерсена, переведенные Сергеем Зухба. Общий тираж книг - 2500 экземпляров. Часть из них отправили в детсады и школы во всех районах Абхазии. Также их можно приобрести в книжных магазинах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/svyaschennoe-pisanie-na-abkhazskom-v-abigi-predstavili-novye-knigi--1050764753.html

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