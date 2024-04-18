https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/pyat-izdaniy-na-abkhazskom-prezentovali-v-gosupravlenii-po-yazykovoy-politike--1050800736.html
Пять изданий на абхазском презентовали в Госуправлении по языковой политике
Пять изданий на абхазском презентовали в Госуправлении по языковой политике
Sputnik Абхазия
Общий тираж изданий - 2500 экземпляров, приобрести их можно в книжных магазинах. 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T19:53+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Пять новых изданий на абхазском для детей и взрослых презентовали в Госуправлении по языковой политике. Об этом сообщает "Апсныпресс". Вторая книга - "Пособие для ведения делопроизводства на абхазском языке". Для удобства использования оно составлено на абхазском и русском. В нем есть образцы большинства документов и бланков, которые используются госструктурами и организациями. Кроме того, было опубликовано два сборника стихотворений - "Солнце светит" с детскими стихами Платона Бебиа и "Солнце моей Родины" Владимира Цвинария. Еще одна книга для детей - сказки Ганса Христиана Андерсена, переведенные Сергеем Зухба. Общий тираж книг - 2500 экземпляров. Часть из них отправили в детсады и школы во всех районах Абхазии. Также их можно приобрести в книжных магазинах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/svyaschennoe-pisanie-na-abkhazskom-v-abigi-predstavili-novye-knigi--1050764753.html
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абхазия, новости, абхазский язык
Пять изданий на абхазском презентовали в Госуправлении по языковой политике
Общий тираж изданий - 2500 экземпляров, приобрести их можно в книжных магазинах.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik.
Пять новых изданий на абхазском для детей и взрослых презентовали в Госуправлении по языковой политике. Об этом сообщает "Апсныпресс"
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Одно из них - учебное пособие "Абхазский язык". Оно рассчитано на элементарный и базовый уровни и предназначено для учеников старших классов, студентов и всех, кто хочет учить абхазский. Авторы - Альдона Ажиба, Диана Шамба и Адгур Шинкуба.
Вторая книга - "Пособие для ведения делопроизводства на абхазском языке". Для удобства использования оно составлено на абхазском и русском. В нем есть образцы большинства документов и бланков, которые используются госструктурами и организациями.
Кроме того, было опубликовано два сборника стихотворений - "Солнце светит" с детскими стихами Платона Бебиа и "Солнце моей Родины" Владимира Цвинария. Еще одна книга для детей - сказки Ганса Христиана Андерсена, переведенные Сергеем Зухба.
Общий тираж книг - 2500 экземпляров. Часть из них отправили в детсады и школы во всех районах Абхазии. Также их можно приобрести в книжных магазинах.