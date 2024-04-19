https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/abkhaziya-krym-perspektivy-i-sfery-sotrudnichestva--1050811155.html

Абхазия-Крым: перспективы и сферы сотрудничества

Абхазия-Крым: перспективы и сферы сотрудничества

Sputnik Абхазия

Видеомост Сухум-Москва "Абхазия-Крым партнерство 2024-2027" состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 19 апреля. 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T17:37+0300

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пресс-центр

абхазия

сухум

крым

видеомост

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. В апреле 2016 года между правительством Абхазии и Крыма было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. В 2018 году впервые состоялось заседание Межправительственной комиссии.Неточная статистикаПостоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал отношения между Абхазией и Крымом удовлетворительными, но отметил, что сторонам еще много предстоит сделать.По его словам, ежегодно доля товарооборота из Крыма в Абхазию составляет примерно 40-50 миллионов рублей.В 2022 году абхазская часть, по словам Мурадова, составляла около 2,5 миллиона рублей, а в 2023 году она была близка нулю, несмотря на то, что рынки Крыма насыщены абхазскими товарами, в особенности в сезон экспорта цитрусовых.В статистике же такие данные не отображаются, отметил представитель. По его мнению, это происходит, потому что товары из Абхазии в Крым поступают посредниками через другие субъекты России."Посредник получают свою прибыль, порой немалую, а потребитель на этом теряет свои деньги, потому что товары становятся дороже", - объяснил он.Стороны планирую исправлять ситуацию и постепенно переходить на прямую торговлю между странами, в том числе отправлять товары через море, что удешевит стоимость товаров и будет отражаться в статических данных. Это работа долгосрочная, отметил Мурадов, но будет достигаться совместными усилиями.Благоприятные условия для бизнесаПервый вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба отметил, что вопрос статистического учёта товаров не "главенствующий".Главная Цель, по его мнению, создание благоприятных условий для прямых контактов между абхазским и крымским бизнесом на различных площадках."Как только наши бизнесмены на различных площадках начнут напрямую общаться, они сами начнут налаживать отношения",- сказал он.По его словам, были изучены возможности транспортного взаимодействия между странами. Изначально, отметил Нанба, речь не идет о больших судах и крупных грузоперевозках, но, если транспортное сообщение будет налажено, то будет идти речь о большем товарообороте.По мнению Нанба, наиболее интересны для крымского рынка будут абхазские цитрусы и алкогольная продукция, но "любые предпринимательские инициативы будут поддержаны", сказал он.Планируется создать крымско-абхазский деловой совет, отметил Мурадов. В его участии могут быть заинтересованы - виноделы, производители сельхоз продукции, электротехнической промышленности, бытовых электронных инструментов, химической промышленности, производители чая, сварочного оборудования, стройматериаловРазвитие туризмаВ 2023 году был подписан протокол о намерениях между Министерством туризма Абхазии и Министерством курортов и туризма Крыма. По словам Нанба, у сторон уже есть план по привлечению участников отрасли для проведения ознакомительных и презентационных мероприятий.По мнению Мурадова, Абхазия и Крым не должны восприниматься как соперники в сфере туризма. Абхазия очень интересный объект для туризма, считает он, туристов привлекает море, климат, исторические достопримечательности страны.По словам представителя президента России, идеальным вариантом было бы, если бы туристы, посещающие Крым, вторую часть отпуска проводили в Абхазии. Для этого, сказал он, нужно запустить скоростной пассажирский транспорт."Очень важно обмениваться опытом и готовить кадры для туристической области. Это плоскость не для соперничества, а для сотрудничества",- сказал Мурадов.Планы на будущееВ скором времени между республиками будет разработан план взаимодействия на 2025-2027 год. Мурадов отметил, что прежде всего в плане будет идти речь о торгово-экономическом сотрудничестве, взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленности, транспортном сообщении, а также гуманитарном направлении – спорт, культура, образование.Джансух Нанба добавил, что Абхазия с сопереживанием относится к военно-политической ситуации в регионе."Мы надеемся, что к моменту утверждения нового плана, ситуация будет окончательно завершена, путем совершения всех поставленных военно-политических целей и, на мой взгляд, это придаст еще больший импульс и ускорит развитие наших взаимоотношений", - отметил он.Мурадов поблагодарил абхазского коллегу и подчеркнул, что абхазские добровольцы активно участвуют в специальной военной операции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/ekonomika-i--turizm-chto-obedinyaet-abkhaziyu-i-krym-1050810963.html

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