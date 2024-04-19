https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/maksim-gvindzhiya-dlya-resheniya-problemy-stanovleniya-novykh-gosudarstv-est-tri-puti--1050811821.html
Максим Гвинджия: для решения проблемы становления новых государств есть три пути
Максим Гвинджия: для решения проблемы становления новых государств есть три пути
Sputnik Абхазия
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Цхинвал. 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T18:30+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Для решения проблемы становления новых государств есть три пути, сказал советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия."Первый путь - дать им свободу и отпустить. Дайте им все, пусть они уходят. Поверьте, через какое-то время, конечно в случае неучастия других враждебных государств вы получите хорошего союзника и отношения между вами станут еще ближе. Второй вариант - выполнить все условия, все требования, оставить этот народ, который стремится в рамках своего государства", - отметил он.Третий способ, который является одним из самых популярных - это уничтожить, подавить, решить проблему силовым путем."Абхазия и Южная Осетия давно развивает сотрудничество, история нашей независимости, она такая же, как и у многих стран бывшего Советского Союза. Когда нам все время пытались сказать, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии невозможен, потому, что он противоречит международному праву, это было неправда", - добавил Гвинджия.Получив признание независимости и не получив широкое международное признание, Абхазия продолжает двигаться по пути соблюдения международных прав, сказал он.С другой стороны, Абхазия осуждает действия Испании, которые носили репрессивный характер, и многих лидеров каталонского движения с неоправданно большими сроками посадили в тюрьму, подчеркнул Гвинджия.В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Цхинвал. Гости пресс-центра приняли участие в Зарубежной сессии международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2024. Силы притяжения" на тему "Роль частично признанных государств в современном мире".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/ruslan-khashig-predlozhil-naladit-sotrudnichestvo-v-oblasti-smi-s-yuzhnoy-osetiey--1050810346.html
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абхазия, сухум, южная осетия, пресс-центр
Максим Гвинджия: для решения проблемы становления новых государств есть три пути
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Цхинвал.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Для решения проблемы становления новых государств есть три пути, сказал советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
"Первый путь - дать им свободу и отпустить. Дайте им все, пусть они уходят. Поверьте, через какое-то время, конечно в случае неучастия других враждебных государств вы получите хорошего союзника и отношения между вами станут еще ближе. Второй вариант - выполнить все условия, все требования, оставить этот народ, который стремится в рамках своего государства", - отметил он.
Третий способ, который является одним из самых популярных - это уничтожить, подавить, решить проблему силовым путем.
"Абхазия и Южная Осетия давно развивает сотрудничество, история нашей независимости, она такая же, как и у многих стран бывшего Советского Союза. Когда нам все время пытались сказать, что вопрос признания Абхазии и Южной Осетии невозможен, потому, что он противоречит международному праву, это было неправда", - добавил Гвинджия.
Получив признание независимости и не получив широкое международное признание, Абхазия продолжает двигаться по пути соблюдения международных прав, сказал он.
"Мы не агитируем другие народы и страны чтобы они отделялись от своих центров и создавали вместе с нами какой-то клуб. Мы не стремимся к тому, чтобы подорвать это международное право. Один из недавних примеров - это Каталония в Испании, мы не агитировали каталонцев для того, чтобы они поскорее отделились от Испании и начали обязательно развивать отношения с нами", - отметил он.
С другой стороны, Абхазия осуждает действия Испании, которые носили репрессивный характер, и многих лидеров каталонского движения с неоправданно большими сроками посадили в тюрьму, подчеркнул Гвинджия.
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Цхинвал. Гости пресс-центра приняли участие в Зарубежной сессии международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2024. Силы притяжения" на тему "Роль частично признанных государств в современном мире".