https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-20-i-21-aprelya-1050810581.html

Прогноз погоды в Абхазии на 20 и 21 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на 20 и 21 апреля

Sputnik Абхазия

В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора южного... 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T17:08+0300

2024-04-19T17:08+0300

2024-04-19T17:08+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050774037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5933ef35b1c826dfb0ed4d40ecef720d.jpg

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем без осадков. В воскресенье с первой половины дня дождь, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-90%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +27°С.Температура морской воды +14°С. Волнение моря 2-3 балла.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии