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Прогноз погоды в Абхазии на 20 и 21 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на 20 и 21 апреля
Sputnik Абхазия
В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора южного... 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T17:08+0300
2024-04-19T17:08+0300
2024-04-19T17:08+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем без осадков. В воскресенье с первой половины дня дождь, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-90%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +27°С.Температура морской воды +14°С. Волнение моря 2-3 балла.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 20 и 21 апреля
В выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного атмосферного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем без осадков. В воскресенье с первой половины дня дождь, гроза, туман.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-90%. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С, +16°С, днем до +27°С.
Температура морской воды +14°С. Волнение моря 2-3 балла.