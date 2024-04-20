https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/ekologicheskiy-proekt-chistye-igry-proshel-v-sele-nizhnyaya-eshera--1050818039.html

Экологический проект "Чистые игры" прошел в селе нижняя Эшера

Экологический проект "Чистые игры" прошел в селе нижняя Эшера

Sputnik Абхазия

Экологический волонтерский международный проект "Чистые Игры" проводится в Абхазии второй год подряд. 20.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-20T15:58+0300

2024-04-20T15:58+0300

2024-04-20T15:58+0300

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экология

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Сухум, 20 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологический волонтерский проект "Чистые игры" прошел в селе нижняя Эшера в субботу, 20 апреля.Как рассказал один из организаторов игр Аляс Акаба, этот проект реализуется в Абхазии второй год подряд. В прошлый раз в нем приняло участие 60 человек, в нынешнем - заявки подали в три раза больше людей."На территории Абхазии в течение недели будет проходить четыре игры такого формата – это в Сухумском и Гулрыпшском районе. Мы подготовили презентацию в социальных сетях с анонсом. Некоторые ребята в интернете изъявили желание принять участие, и мы их регистрировали", - уточнил он.Акаба добавил, что участниками первых игр стали студенты и школьники из Сухума. Они разделились на девять команд по 3-4 человека. Основная цель проекта заключается в объединении молодежи и очищение окружающей среды от мусора.Участники проекта в течение одного часа собирают, найденный на местах бытовые отходы и сортируют их. За каждый вид мусора они получают определенное количество баллов. Побеждает команда, которая набирает наибольшее количество баллов.Обладатели первого места получают призы в виде термокружек, вторые – джемперы и за третье вручат свитшоты.Акаба также подчеркнул то, что организаторы проекта уделяют особое внимание безопасности участников. Запрещено поднимать шприцы, опасные или же непонятные для них предметы, также запрещено далеко уходить от выбранной локации и заходить в воду, протекающей рядом реки Гумиста.Собранный мусор складируют в месте проведения игр. После чего туда приезжают коммунальные службы, которые вывозят отходы на полигон.Ученицы Сухумского лицея-интерната Виталина и Мадина впервые стали участниками "Чистых игр". Они признались, что для них было важно внести свой вклад в очищении загрязненных мусором мест."Очень много мусора здесь. Больше всего попадаются пустые бутылки, которые кто-то, видимо, оставил после пикника. Мы даже нашли кости животного. Кажется, собаки", - поделилась Виталина и добавила, что день у них проходит весело и продуктивно.Поддержку в организации "Чистых игр" оказали Россотрудничество и Абхазо-абазинский конгресс. Следующие игры состоятся в селе Уарча Гулрыпшского района в воскресенье, 21 апреля."Чистые Игры" — командные соревнования по сбору и сортировке мусора в формате небольших фестивалей, с элементами экологических квестов. Его участники в течение двух часов соревнуются друг с другом в сборе, сортировке мусора, отгадывании экологических загадок, проводят конкурсы на экологическую тематику.Проект этот реализуется с 2014 года в десятках регионах России и населенных пунктах около 30 стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/bolee-60-meshkov-musor-sobrali-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-za-dva-dnya-1050767745.html

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